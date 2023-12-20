Скулшутинг в России: что поможет предотвратить трагедии в школах и детсадах В Госдуме предложили поручить охрану школ и детсадов Росгвардии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Проблема скулшутинга в России стала особенно актуальна в последние года. Недавняя трагедия в Брянске потрясла всю страну. О том, какие меры хотят предпринять в РФ для предотвращения стрельбы в школах, — в материале NEWS.ru.

Росгвардия и порядок в школах

В России хотят поручить охрану детсадов, школ и техникумов сотрудникам Росгвардии. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 20 декабря.

Авторы инициативы пояснили, что сейчас учреждения защищают непрофессиональные охранники, зачастую предпенсионного возраста, которые мало что могут сделать в критической ситуации. В случае опасности нажатие на тревожную кнопку не поможет, поэтому охрану должны обеспечивать сотрудники Росгвардии. Они имеют необходимую подготовку и полномочия для адекватной защиты гражданских лиц от вооруженных преступников, отметили авторы документа.

Для организации охраны всех учебных заведений на территории России потребуется около 600 млрд руб. ежегодно, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин на заседании комитета в Госдуме во вторник.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила рассмотреть возможность создания спецподразделения МВД или Росгвардии для охраны школ в приграничных регионах, сказано в документе. С такой инициативой депутат обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину после стрельбы в гимназии Брянска.

Как бороться со стрельбой в школах

Случаи скулшутинга в России не прекратятся, но необходимо проводить профилактическую работу в школах, заявил врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, нужно объяснить учителям и ученикам, что делать в подобных чрезвычайных ситуациях. Кроме того, врач предложил установить в классах пуленепробиваемые парты и укрепить двери.

Шуров отметил, что учителя и психологи в школах должны узнавать, какой культурой и идеологией интересуются школьники. Он считает, что нужно мониторить страницы подростков в соцсетях и предотвращать получение ими оружия.

Феномен скулшутинга

Участившиеся случаи стрельбы в российских школах, так называемый скулшутинг, связаны с плохим психическим здоровьем современных детей, заявил заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Чтобы решить проблему, в школах нужно восстанавливать психолого-педагогические службы, считает он.

Он привел в пример печально известных казанского и керченского стрелков. По его словам, у первого в итоге обнаружили опухоль мозга, а у второго была недиагностированная шизофрения. Сегодня социопатию порой диагностируют даже у детсадовцев, заметил Ямбург.

«Это реальность. Не надо посыпать голову пеплом. Нужно просто психикой детей заниматься, обучать для этого специалистов. Все методики есть», — подытожил педагог.

Недавняя трагедия в Брянске

Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Среди возможных мотивов, которые подтолкнули школьницу к преступлению, называются травля и неразделенная любовь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске.

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