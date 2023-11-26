Как родителям контролировать ребенка: четыре гаджета, заменяющие смартфон

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении запрет на использование смартфонов в школах. Документ не на шутку взволновал родительское сообщество. Для многих автоматически встал вопрос, как оставаться на связи с детьми и отслеживать их местонахождение. NEWS.ru выяснил, какие гаджеты могут прийти на помощь в этой ситуации.

Правда ли, что смартфоны запретят в школах

Госдума 16 ноября приняла в первом чтении законопроект о запрете на использование школьниками смартфонов на уроках в личных целях. Как сообщал NEWS.ru, парламентарии разработали изменения в закон «Об образовании в РФ». Депутаты Госдумы считают необходимым прописать, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий». При этом поправки предусматривают, что использование телефонов во время уроков допустимо в учебных целях и в экстренных случаях. Существующее законодательство данный вопрос не регулирует.

Ранее комитет Совфеда по науке, образованию и культуре также поддержал законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках.

Член комитета по образованию Совета Федерации Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru признал, что «в теории инициатива абсолютно верная». По его словам, современные дети проводят слишком много времени в гаджетах, что негативно влияет на развитие центральной нервной системы и концентрации.

Автор Telegram-канала «Наука и университеты» профессор Евгений Белый заявил NEWS.ru, что нынешний законопроект представляется ему достаточно взвешенным.

По его словам, оговорены две ситуации, когда школьник может воспользоваться телефоном: в экстренных случаях и при использовании в учебном процессе по решению учителя.

«Наконец, важно, что во время перемен пользование средствами связи не ограничивается. Неясно только, каким пакетом мер будут располагать образовательные учреждения в случае нарушения законодательства», — пояснил Белый.

81% российских родителей поддержали запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Таковы результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education. Респонденты указали, что гаджеты мешают учебному процессу. Вместе с тем 13% опрошенных считают, что ребенок всегда должен быть на связи, 6% респондентов пока не определились с мнением по данной теме.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Чем можно заменить смартфон

Отдельные альтернативы смартфонам уже существуют. Наиболее популярная из них — умные детские часы с датчиком GPS. В продаже сегодня можно найти множество моделей: от наиболее бюджетных до весьма дорогих. С помощью смарт-часов с функцией GPS родители могут отслеживать местоположение ребёнка в любое время, а также связываться с ним через звонки и сообщения.

Кроме того, многие такие часы оснащены кнопкой экстренного вызова, а также видеокамерами. Многие модели часов совместимы с устройствами iOS, Android и оснащены собственной сим-картой.

Точную геолокацию ребенка определяет спутниковая навигация, а кнопка SOS при нажатии мгновенно оповестит родителей о возможной опасности. Функция аудиомониторинга поможет пользователю отследить, что происходит вокруг ребенка. Специалисты рекомендуют обращать внимание, оснащены ли гаджеты функцией влагозащиты и насколько емким является аккумулятор.

Как постоянно оставаться на связи с ребенком

Все большую популярность получают мобильные телефоны без дисплея. Чаще всего их приобретают именно для детей. Как рассказал NEWS.ru технический эксперт Арсений Измайлов, такие гаджеты — отличный способ поддерживать контакт с ребенком, не заставляя его при этом смотреть в смартфон.

«Подобные устройства зачастую довольно дешевы, поскольку лишены самого дорогого — экрана. Фактически их главный функционал — звонки. Если ребенку необходимо сказать что-то срочное своим близким, он может нажать кнопку и позвонить», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К слову, многие производители сегодня создают смартфоны без экранов, предназначенные для того, чтобы дети могли связаться со своими родителями или близкими. В память устройства возможно занести определенное количество номеров. В режиме активного использования заряда аккумулятора на некоторых моделях хватает на три дня. В режиме ожидания телефон может работать до года.

Как следить за перемещениями ребенка без смартфона

Еще одна альтернатива привычным смартфонам — GPS-трекеры. Под таковыми понимаются специальные маячки, которые передают на родительское устройство данные о том, где они сейчас находятся.

Как рассказал Арсений Измайлов, они подходят для отслеживания местоположения многих вещей, начиная от автомобиля или сумочки, заканчивая телефоном и, соответственно, его абонентом — например, ребенком.

«Сегодня можно приобрести трекеры разного вида и формы. Зачастую они предлагаются в виде небольших компактных устройств, которые можно легко носить или прикреплять к определённому предмету одежды», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Измайлов сообщил, что такие устройства слежения работают, будучи подключенными к соответствующим мобильным или онлайн-приложениям, которые позволяют максимально точно определить местоположение трекера.

Специалист добавил, что подобные гаджеты позволяют отслеживать и записывать маршрут движения ребёнка в режиме реального времени, обеспечивая его безопасность в любой момент. В экстренном случае устройство сможет послать сигнал SOS.

«Кроме того, приложение может прислать вам уведомление о том, что ребенок покинул безопасную зону, например сошел с привычного маршрута домой. Главный минус многих таких гаджетов — достаточно короткое время автономной работы», — пояснил Измайлов.

Также для детей могут подойти фитнес-браслеты: помимо своих основных функций, многие модели оснащены GPS-датчиками. Тот есть, по сути, речь идет о таком же трекере.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как оставить ребенку смартфон, но не позволять играть на уроках

Одно из популярных приложений, предназначенных для «родительского контроля» — Family Link от Google. Скачать его можно из популярных интернет-магазинов совершенно бесплатно. Оно работает как на iOS, где его функционал, к сожалению, ограничен, так и на Android.

Приложение, которое устанавливается одновременно на два смартфона — детский и родительский, дает почти полный контроль над андроид-устройством ребенка, не достигшего возраста 13 лет. В частности, «взрослое» устройство получает информацию о действиях, которые осуществляет ребенок на своем гаджете.

Как рассказал технический эксперт Арсений Измайлов, приложение позволяет настраивать возрастной ценз на устанавливаемые приложения, разрешать или запрещать ребенку устанавливать конкретные программы, а также запретить скачивание контента из сторонних источников. Кроме того, с помощью Family Link можно блокировать и разблокировать устройство ребенка как вручную, так и по расписанию, а также ограничивать общее время использования гаджета.

«Например, на время учебы смартфон ребенка может быть „кирпичом“, который не позволит „залипать“ в устройстве. Но при этом приложение продолжит отслеживать перемещения школьника: родители в любой момент могут увидеть, где находится их чадо. Что важно, даже при блокировке экрана возможность принимать и совершать телефонные вызовы сохраняется. То есть ребенок не останется без связи», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Отслеживание расположения устройства происходит по запросу через GPS, GSM и близлежащие сети Wi-Fi. При этом доступа к переписке ребенка в мессенждерах Family Link не дает. Также существуют и другие приложения, предназначенные для родительского контроля.

Нужны ли детям гаджеты

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых полагает, что, согласно российским рекомендациям, которые давно не обновлялись, ребенка не стоит знакомить с какими-либо цифровыми носителями, будь то телевизор, планшет или мобильный телефон, до шестилетнего возраста.

«Мы понимаем, что в современных реалиях это технически невозможно. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенка можно познакомить с гаджетом в 18 месяцев жизни. При этом длительность цифрового контакта не должна превышать 15–30 минут в сутки. При этом до пяти-шестилетнего возраста желательно ограничивать время, проведенное у экрана, до часа в день», — рассказал NEWS.ru Малых.

Он считает, что в школьном возрасте следует ограничивать время взаимодействия с контентом максимум до двух часов в сутки. Однако собеседник NEWS.ru признал, что технически это сложно реализовать. Наиболее действенно, считает он, предоставлять ребенку смартфон без доступа к интернету. В ином случае, предупреждает доктор, ребенок начнет «залипать» в социальных сетях.

«Мы видим, что резко растет количество детей с избыточным весом, и гаджеты здесь, конечно, вносят свою негативную лепту. Подростки меньше гуляют, больше играют в компьютерные игры, больше учатся. Исследований по влиянию гаджетов на детей пока недостаточно, чтобы делать однозначные выводы», — констатирует Дмитрий Малых.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин в разговоре с NEWS.ru указал на необходимость соблюсти баланс между дисциплиной и безопасностью. По его словам, в некоторых случаях смартфоны позволяют сохранить ребенку, который учится в школе, здоровье и даже жизнь.

«Во-первых, ребенок в случае необходимости всегда может связаться с родителями или экстренными службами. Во-вторых, сегодня все смартфоны оснащены диктофонами и видеокамерами: несовершеннолетний имеет возможность зафиксировать попытки нарушить его права, зафиксировать факты буллинга», — пояснил Долинин.

По его мнению, полностью оставлять детей без гаджетов сегодня нельзя. С ним соглашается эксперт в сфере безопасности офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. Он утверждает, что у детей обязательно должны быть средства связи. Например, они могут пригодиться в случае атак на школы. В качестве примера Храпач привел опыт ряда европейских стран, где школьникам разрешают приносить с собой в учебные заведения кнопочные телефоны.

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