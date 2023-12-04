Завоевавший популярность сериал про молодежные банды «Слово пацана» взбудоражил общественность. В выходные подростками было совершено два преступления, которые СМИ поспешили связать с кинематографическим произведением. Приведет ли сериал к росту преступности среди молодежи и формированию подростковых банд в России?
«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает про СССР конца 1980-х. Молодежь сбивается в банды и ведет войну за территорию — захватывает районы своего города. Подростки расширяют зону влияния насилием. Те, кто не в банде, подвергаются унижениям со стороны членов уличных группировок.
Выход сериала вызвал настоящую паранойю у некоторых пользователей Сети и представителей общественности. В политических Telegram-каналах начали заявлять, что «Слово пацана» и вовсе представляет угрозу безопасности России. Мол, романтизирует криминальные движения среди молодежи, навязывает им мнение о том, что жить по «законам улицы — круто». Следовательно, может привести к массовому возникновению организованных преступных сообществ (ОПС).
Чтобы подтвердить свою теорию, общественность начала «пристегивать» обычные бытовые конфликты к сериалу. Так, 2 декабря, по информации полиции, произошло столкновение между двумя группами в Иркутске, в ходе которого был убит 15-летний подросток. Силовики уже задержали двух подозреваемых. Но в СМИ сразу начали распространять информацию о том, что конфликт якобы произошел из-за сериала «Слово пацана». Мол, один из нападавших даже разговаривал фразами из сериала.
Однако довольно быстро в МВД эту информацию опровергли. Мало того, выяснилось, что подозреваемые даже не смотрели этого сериала.
В тот же день, 2 декабря, в интернете появилось видео, на котором две девушки в Дагестане 16 и 17 лет, предположительно, избивают 13-летнюю. И снова появились разговоры, что атакующие пересмотрели «Слово пацана». Полицейские быстро нашли участниц видео и поставили их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
И вновь информация о том, что девушки стали агрессивными после просмотра сериала, не подтвердилась.
Кто и зачем сваливает проблемы на сериал?
Некоторые чиновники ополчились против сериала. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов (события происходят в его регионе) потребовал запретить «Слово пацана», потому что в нем «романтизируется появление подростковых банд». Но с его точкой зрения можно поспорить.
Удобно сваливать все жизненные проблемы на кино. Убили подростка — виноват сериал. Обокрали бабушку — обвиним режиссера или артистов. Видимо, это они выгоняют подростков на улицу, дают им в руки сигареты и алкоголь. И, наверное, учат еще ругаться матом. Увы, но сериал — каким бы хорошим или плохим он ни был — этого сделать не может. Поэтому и его отмена не решит проблем.
А проблемы есть. Иначе бы не было такого активного обсуждения этого фильма. Значит, фильм ударил по больной точке нашего общества.
Почему нельзя запрещать сериал?
Отмена «Слова пацана» никак не улучшит криминогенную ситуацию в стране. Мало того, сделает сериал еще более популярным — запретный плод всегда слаще.
Со «Словом пацана» нужно «работать» по-другому. Родители, наоборот, должны показывать своим детям сериал, и на его примере объяснять, почему связываться с криминалом чревато последствиями. К тому же произведение само прекрасно справляется с этой задачей. Показывает, что один участник банды погибает в уличной драке. Другой оказывается в реанимации. Третьего арестовывает милиция.
В сериале показывается, что «блатная романтика» хороша только на первых этапах, когда еще нет никаких последствий. Но затем всегда наступает расплата в виде травм, увечий или уголовной ответственности. То есть создатели сериала с помощью «мягкой силы» отбивают у подростков желание начать заниматься криминалом.
Поэтому нам надо просто отстать от «Слова пацана» и воспринимать его как нашу историю, которая показывает, какими на самом деле были 80-е и 90-е годы.
Ведь многие подростки и оппозиционеры думают, что в России сейчас плохо, в отличие от 1990-х, которые, по их мнению, были «временем свободы». И благодаря сериалу они поймут, что свободы было не просто много, а чересчур много. Причем настолько, что она погубила многих людей просто потому, что они случайно забрели не в тот район...
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