Связано ли «Слово пацана» с волной убийств в России: зачем смотреть сериал

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Завоевавший популярность сериал про молодежные банды «Слово пацана» взбудоражил общественность. В выходные подростками было совершено два преступления, которые СМИ поспешили связать с кинематографическим произведением. Приведет ли сериал к росту преступности среди молодежи и формированию подростковых банд в России?

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает про СССР конца 1980-х. Молодежь сбивается в банды и ведет войну за территорию — захватывает районы своего города. Подростки расширяют зону влияния насилием. Те, кто не в банде, подвергаются унижениям со стороны членов уличных группировок.

Выход сериала вызвал настоящую паранойю у некоторых пользователей Сети и представителей общественности. В политических Telegram-каналах начали заявлять, что «Слово пацана» и вовсе представляет угрозу безопасности России. Мол, романтизирует криминальные движения среди молодежи, навязывает им мнение о том, что жить по «законам улицы — круто». Следовательно, может привести к массовому возникновению организованных преступных сообществ (ОПС).

Чтобы подтвердить свою теорию, общественность начала «пристегивать» обычные бытовые конфликты к сериалу. Так, 2 декабря, по информации полиции, произошло столкновение между двумя группами в Иркутске, в ходе которого был убит 15-летний подросток. Силовики уже задержали двух подозреваемых. Но в СМИ сразу начали распространять информацию о том, что конфликт якобы произошел из-за сериала «Слово пацана». Мол, один из нападавших даже разговаривал фразами из сериала.

Фото: СК РФ Предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего в Иркутске

Однако довольно быстро в МВД эту информацию опровергли. Мало того, выяснилось, что подозреваемые даже не смотрели этого сериала.

В тот же день, 2 декабря, в интернете появилось видео, на котором две девушки в Дагестане 16 и 17 лет, предположительно, избивают 13-летнюю. И снова появились разговоры, что атакующие пересмотрели «Слово пацана». Полицейские быстро нашли участниц видео и поставили их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

И вновь информация о том, что девушки стали агрессивными после просмотра сериала, не подтвердилась.

Кто и зачем сваливает проблемы на сериал?

Некоторые чиновники ополчились против сериала. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов (события происходят в его регионе) потребовал запретить «Слово пацана», потому что в нем «романтизируется появление подростковых банд». Но с его точкой зрения можно поспорить.

Удобно сваливать все жизненные проблемы на кино. Убили подростка — виноват сериал. Обокрали бабушку — обвиним режиссера или артистов. Видимо, это они выгоняют подростков на улицу, дают им в руки сигареты и алкоголь. И, наверное, учат еще ругаться матом. Увы, но сериал — каким бы хорошим или плохим он ни был — этого сделать не может. Поэтому и его отмена не решит проблем.

А проблемы есть. Иначе бы не было такого активного обсуждения этого фильма. Значит, фильм ударил по больной точке нашего общества.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Почему нельзя запрещать сериал?

Отмена «Слова пацана» никак не улучшит криминогенную ситуацию в стране. Мало того, сделает сериал еще более популярным — запретный плод всегда слаще.

Со «Словом пацана» нужно «работать» по-другому. Родители, наоборот, должны показывать своим детям сериал, и на его примере объяснять, почему связываться с криминалом чревато последствиями. К тому же произведение само прекрасно справляется с этой задачей. Показывает, что один участник банды погибает в уличной драке. Другой оказывается в реанимации. Третьего арестовывает милиция.

В сериале показывается, что «блатная романтика» хороша только на первых этапах, когда еще нет никаких последствий. Но затем всегда наступает расплата в виде травм, увечий или уголовной ответственности. То есть создатели сериала с помощью «мягкой силы» отбивают у подростков желание начать заниматься криминалом.

Поэтому нам надо просто отстать от «Слова пацана» и воспринимать его как нашу историю, которая показывает, какими на самом деле были 80-е и 90-е годы.

Ведь многие подростки и оппозиционеры думают, что в России сейчас плохо, в отличие от 1990-х, которые, по их мнению, были «временем свободы». И благодаря сериалу они поймут, что свободы было не просто много, а чересчур много. Причем настолько, что она погубила многих людей просто потому, что они случайно забрели не в тот район...

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