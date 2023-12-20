В российских школах могут ввести единый стандарт повышения толерантности

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова заявила о необходимости ввести единый стандарт повышения толерантности в школах, сообщает ТАСС. По мнению сенатора, российских школьников также необходимо обучить корректным мерам реагирования на буллинг. Это позволит уберечь детей и сохранить их здоровье, считает она.

Перминова напомнила, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. По ее словам, в связи с этим правительству следует предусмотреть разработку и внедрение единого стандарта по повышению толерантности в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, сенатор считает, что кабмин также должен внедрить стандарты по профилактике конфликтов в семьях и школах.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал закон о введении ограничений на использование смартфонов в школах. При этом в документе предусмотрен ряд исключений. В частности, использование устройств возможно в том случае, если появляется угроза жизни или здоровью учащихся и педагогов. За учениками также закрепляется обязанность соблюдать дисциплину в стенах учебных заведений. За соблюдением правил будут следить учителя и администрация школы.