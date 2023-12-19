Школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках Путин подписал закон об ограничениях на использование смартфонов в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьникам запретили пользоваться телефонами во время уроков, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Исключение составят случаи, связанные с появлением угрозы жизни или здоровью учащихся и педагогов. Документ представлен на портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.

Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — указано в документе.

Кроме того, законом за учениками закрепляется обязанность соблюдать дисциплину в стенах учебного заведения. Контролировать исполнение правил будут руководители школ и учителя.

Ранее Совет Федерации единогласно одобрил закон об ограничении использования телефонов и других гаджетов с сим-картами на уроках. Кроме того, нормативный акт закрепляет право учителей на защиту от насилия и оскорблений. За него проголосовали 157 сенаторов.

Нововведения включили в закон «Об образовании». Кроме новых правил использования гаджетов, по данному закону с 1 сентября 2024 года введут обязательный урок труда («Технологии») для учеников начальной и средней школы, а предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».