Рязанский священник назвал травлю в школе «вакциной» для понимания жизни

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал буллинг в школе «вакциной», которая даст понимание, что жизнь — это испытание, сообщает Telegram-канал «Подъем». Поводом для заявления стал вопрос местной жительницы во время выступления митрополита на радио «Логосъ»: женщина поинтересовалась, надо ли ей перевести на домашнее обучение ребёнка, который подвергается в школе буллингу.

Нужно научить ребёнка состоянию бесстрастия, чтобы он не реагировал на какие-то вещи, которые его оскорбляют, не пытаться отвечать на провокации. Потому что жизнь человека протекает в разных условиях, в разной среде. И поэтому примеры буллинга могут быть некой вакциной для того, чтобы человек, входя в жизнь, понимал, что жизнь — это не просто прогулка, это испытание, — ответил митрополит.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение буллинга из критериев оценки эффективности школ. Документ, который готовится к рассмотрению в Госдуме, также вводит определение самого понятия школьной травли, а также жертвы, агрессора и наблюдателя.

Как пояснила депутат, сегодня руководству школ невыгодно предавать огласке случаи издевательств школьников над сверстниками, так как это отрицательно влияет на рейтинг учебного заведения. Между тем, согласно данным исследований, школьная травля является самой частой причиной детских суицидов, стрельбы в общественных местах, а у 28% жертв буллинга впоследствии выявляют серьезные психические отклонения.