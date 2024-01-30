В Госдуме разработали меры борьбы с школьным буллингом Депутат Лантратова: руководство школ накажут за замалчивание фактов буллинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение буллинга из критериев оценки эффективности школ.

Как пояснила депутат, сегодня руководству школ невыгодно предавать огласке случаи издевательств школьников над сверстниками, так как это отрицательно влияет на рейтинг учебного заведения. Между тем, согласно данным исследований, школьная травля является самой частой причиной детских суицидов, стрельбы в общественных местах, а у 28% жертв буллинга впоследствии выявляют серьезные психические отклонения.

Первое, что нам уже сейчас удалось сделать — это вывести случаи травли или буллинга из рейтинга эффективности школ, потому что в противном случае все остальные действия были бы бессмысленными. Одновременно мы предлагаем ввести ответственность директоров за сокрытие фактов травли в школе, — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, эти и другие меры предусмотрены в новом законопроекте, который готовится к рассмотрению в Госдуме. Документ также вводит определение самого понятия школьной травли, а также «жертвы», «агрессора», «наблюдателя», так как подобные случаи — это не история конфликта двух людей.

Мера ответственности участников буллинга, их родителей и руководства будет обсуждаться, добавила депутат.

Ранее в Дагестане был отправлен под суд подросток за вымогательство денег с применением насилия к ребенку. Материалы уголовного дела переданы в инстанцию для рассмотрения по существу.