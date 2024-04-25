Накануне Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор директору частной школы «Русский Гарвард» в Северном Чертаново и ее сообщникам. Зимой 2020 года Василиса Маслова подговорила бывших учеников совершить покушение на жену своего любовника Светлану Хананашвили. Расследование, а затем судебный процесс по этому делу шли более четырех лет. О том, что известно о резонансном преступлении и какое наказание понесли его исполнители, — в материале NEWS.ru.
Что известно о покушении на Светлану Хананашвили
Нападение на Светлану Хананашвили, супругу экс-депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили, произошло вечером 9 января 2020 года. Когда женщина шла домой по улице Шверника, ее нагнал молодой человек в капюшоне и не менее шести раз ударил ножом в шею и тело.
Женщина успела позвонить мужу, который выбежал на улицу и повез жену в НИИ имени Склифосовского. После этого мужчина обратился в полицию. Нападавший задел ножом артерию, печень и оба легких Хананашвили. Она потеряла около четырех литров крови, находилась несколько дней в реанимации, была подключена к аппарату ИВЛ, но выжила.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как перед покушением Хананашвили преследовали двое людей. Чуть поодаль находился нападавший, а за спиной пострадавшей — девушка, которая была соучастницей преступления. Перед нападением она обогнала Светлану, посмотрела ей в лицо и подала знак подельнику.
Сразу после покушения в СМИ появились разные версии произошедшего: от нападения наркоманов до профессионального следа (пострадавшая работала главным бухгалтером в частной компании PBF GROUP). Позже стало ясно, что причина нападения — банальная ревность.
Как Маслова связана с нападением
Спустя несколько дней после покушения три человека были задержаны в рамках расследования дела. Ими оказались директор частной столичной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова и ее бывшие ученики: студент РЭУ имени Г. В. Плеханова Николай Фролов и студентка Московского государственного областного университета (МГОУ) Ирина Погарченко.
СК возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурантов взяли под стражу, но Погарченко позже отпустили под домашний арест. По версии следствия, Маслова задумала убийство Хананашвили еще в конце 2019 года. Как писал KP.RU со ссылкой на показания Погарченко, бывшая учительница просила ее и Фролова попугать жену депутата.
LIFE.ru сообщил со ссылкой на СК, что роли между исполнителями были четко распределены. Директор «Русского Гарварда» организовала преступление, студентка МГОУ должна была следить за жертвой, а молодой человек — убить.
«Она (Маслова. — NEWS.ru) была очень сильно влюблена в меня, вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Тогда покушение было бы уже на меня», — высказал мнение Михаил Хананашвили.
Что известно об отношениях Масловой и Хананашвили
Михаил Хананашвили рассказывал LIFE.ru, что познакомился с Масловой, когда, будучи программистом, предложил помощь по улучшению «юзабилити» сайта «Русского Гарварда». Позже женщина помогала айтишнику с ликвидацией его фирмы — ООО «ВГМ».
Источник Lenta.ru предположил, что отношения пары продлились шесть лет, однако Михаил отрицал любовную связь. Официального подтверждения этой информации нет. По словам Хананашвили, в какой-то момент Маслова попыталась перевести их отношения в «нечто большее», но тот постарался оставить их на уровне делового общения.
За два года до покушения на Светлану Хананашвили было совершено первое нападение. В 2018 году злоумышленник ударил женщину тупым предметом по голове. Тогда она отделалась сотрясением мозга. Виновника так и не нашли.
Источник Lenta.ru в правоохранительных органах высказал мнение, что нападение на Хананашвили в 2018 году было первой попыткой Масловой разобраться с соперницей. По словам собеседника, она объяснила на допросе, что хотела напугать Светлану, поскольку та пыталась помешать ее общению с Михаилом. Как утверждала Хананашвили, в первый раз нападавшим тоже был Фролов. Она опознала его после покушения в 2020 году (молодой человек отрицал свою причастность к этому инциденту).
Как Маслова уговорила студентов пойти на преступление
Маслова установила доверительные отношения с бывшими учениками. LIFE.ru писал, что женщина помогала Фролову и Погарченко с поступлением в вузы, причем не только советами, но еще и материально.
Кроме того, Lenta.ru отмечала со ссылкой на материалы дела, что какое-то время все трое жили в одной квартире, которую подарил Фролову отец. Молодой человек прописал в ней Погарченко, свою учительницу (у которой не было постоянной регистрации в Москве) и ее сожителя.
По словам журналистов, молодые люди были любимыми учениками Масловой. Их можно увидеть вместе на многих школьных фотографиях. Директор школы «фактически заменила им родителей», писала Lenta.ru об отношениях троицы.
Как шел процесс по делу Масловой
Адвокат Ольга Матвейчук, представлявшая интересы Масловой, заявила на заседании по избранию меры пресечения в январе 2020 года, что ее подзащитная беременна. Однако назвать отца ребенка и предоставить какие-либо подтверждающие документы она не смогла.
Михаил Хананашвили категорически отверг свою причастность к беременности женщины. Он утверждал, что достаточно давно прекратил общение с Масловой, поэтому она могла зачать ребенка разве что «от святого духа». В итоге суд отправил директора «Русского Гарварда» в СИЗО.
Летом 2022 года дело начали рассматривать по существу. Тогда коллегия присяжных заседателей признала виновным только Фролова, причем не в покушении, а в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили 5,5 года лишения свободы.
Присяжные оправдали Маслову и Погарченко, посчитав, что гособвинитель не смог предоставить достаточное количество доказательств их отношений, а также связи непосредственно с нападением.
Потерпевшая и прокуратура обжаловали это решение. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил «изучить мотивы оправдательного вердикта». Сначала Мосгорсуд оставил решение в силе, но позже Второй кассационный суд общей юрисдикции его отменил.
Какое наказание назначили Масловой и ее ученикам
22 апреля 2024 года в Гагаринском суде Москвы состоялось повторное рассмотрение дела. На этот раз присяжные признали виновными всех фигурантов. На следующий день судья Джемал Курбанов утвердил вердикт.
Маслову признали виновной в соучастии и организации покушения на убийство. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Фролов получил пять лет в колонии строгого режима за покушение на убийство. Погарченко за пособничество в покушении на убийство проведет в колонии общего режима 4,5 года.
Александр Балагура — новый адвокат Масловой — заявил, что защита обжалует приговор. Он высказал мнение, что председательствующий судья препятствовал передаче присяжным доказательств невиновности женщины, чего не было с материалами стороны обвинения.
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