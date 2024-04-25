Бил ножом в печень: директор школы наняла учеников для убийства соперницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Накануне Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор директору частной школы «Русский Гарвард» в Северном Чертаново и ее сообщникам. Зимой 2020 года Василиса Маслова подговорила бывших учеников совершить покушение на жену своего любовника Светлану Хананашвили. Расследование, а затем судебный процесс по этому делу шли более четырех лет. О том, что известно о резонансном преступлении и какое наказание понесли его исполнители, — в материале NEWS.ru.

Что известно о покушении на Светлану Хананашвили

Нападение на Светлану Хананашвили, супругу экс-депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили, произошло вечером 9 января 2020 года. Когда женщина шла домой по улице Шверника, ее нагнал молодой человек в капюшоне и не менее шести раз ударил ножом в шею и тело.

Женщина успела позвонить мужу, который выбежал на улицу и повез жену в НИИ имени Склифосовского. После этого мужчина обратился в полицию. Нападавший задел ножом артерию, печень и оба легких Хананашвили. Она потеряла около четырех литров крови, находилась несколько дней в реанимации, была подключена к аппарату ИВЛ, но выжила.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как перед покушением Хананашвили преследовали двое людей. Чуть поодаль находился нападавший, а за спиной пострадавшей — девушка, которая была соучастницей преступления. Перед нападением она обогнала Светлану, посмотрела ей в лицо и подала знак подельнику.

Сразу после покушения в СМИ появились разные версии произошедшего: от нападения наркоманов до профессионального следа (пострадавшая работала главным бухгалтером в частной компании PBF GROUP). Позже стало ясно, что причина нападения — банальная ревность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Маслова связана с нападением

Спустя несколько дней после покушения три человека были задержаны в рамках расследования дела. Ими оказались директор частной столичной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова и ее бывшие ученики: студент РЭУ имени Г. В. Плеханова Николай Фролов и студентка Московского государственного областного университета (МГОУ) Ирина Погарченко.

СК возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурантов взяли под стражу, но Погарченко позже отпустили под домашний арест. По версии следствия, Маслова задумала убийство Хананашвили еще в конце 2019 года. Как писал KP.RU со ссылкой на показания Погарченко, бывшая учительница просила ее и Фролова попугать жену депутата.

LIFE.ru сообщил со ссылкой на СК, что роли между исполнителями были четко распределены. Директор «Русского Гарварда» организовала преступление, студентка МГОУ должна была следить за жертвой, а молодой человек — убить.

«Она (Маслова. — NEWS.ru) была очень сильно влюблена в меня, вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Тогда покушение было бы уже на меня», — высказал мнение Михаил Хананашвили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об отношениях Масловой и Хананашвили

Михаил Хананашвили рассказывал LIFE.ru, что познакомился с Масловой, когда, будучи программистом, предложил помощь по улучшению «юзабилити» сайта «Русского Гарварда». Позже женщина помогала айтишнику с ликвидацией его фирмы — ООО «ВГМ».

Источник Lenta.ru предположил, что отношения пары продлились шесть лет, однако Михаил отрицал любовную связь. Официального подтверждения этой информации нет. По словам Хананашвили, в какой-то момент Маслова попыталась перевести их отношения в «нечто большее», но тот постарался оставить их на уровне делового общения.

За два года до покушения на Светлану Хананашвили было совершено первое нападение. В 2018 году злоумышленник ударил женщину тупым предметом по голове. Тогда она отделалась сотрясением мозга. Виновника так и не нашли.

Источник Lenta.ru в правоохранительных органах высказал мнение, что нападение на Хананашвили в 2018 году было первой попыткой Масловой разобраться с соперницей. По словам собеседника, она объяснила на допросе, что хотела напугать Светлану, поскольку та пыталась помешать ее общению с Михаилом. Как утверждала Хананашвили, в первый раз нападавшим тоже был Фролов. Она опознала его после покушения в 2020 году (молодой человек отрицал свою причастность к этому инциденту).

Фото: vk.com/lightmaker_girl Михаил и Светлана Хананашвили

Как Маслова уговорила студентов пойти на преступление

Маслова установила доверительные отношения с бывшими учениками. LIFE.ru писал, что женщина помогала Фролову и Погарченко с поступлением в вузы, причем не только советами, но еще и материально.

Кроме того, Lenta.ru отмечала со ссылкой на материалы дела, что какое-то время все трое жили в одной квартире, которую подарил Фролову отец. Молодой человек прописал в ней Погарченко, свою учительницу (у которой не было постоянной регистрации в Москве) и ее сожителя.

По словам журналистов, молодые люди были любимыми учениками Масловой. Их можно увидеть вместе на многих школьных фотографиях. Директор школы «фактически заменила им родителей», писала Lenta.ru об отношениях троицы.

Фото: t.me/moscowcourts* Василиса Маслова

Как шел процесс по делу Масловой

Адвокат Ольга Матвейчук, представлявшая интересы Масловой, заявила на заседании по избранию меры пресечения в январе 2020 года, что ее подзащитная беременна. Однако назвать отца ребенка и предоставить какие-либо подтверждающие документы она не смогла.

Михаил Хананашвили категорически отверг свою причастность к беременности женщины. Он утверждал, что достаточно давно прекратил общение с Масловой, поэтому она могла зачать ребенка разве что «от святого духа». В итоге суд отправил директора «Русского Гарварда» в СИЗО.

Летом 2022 года дело начали рассматривать по существу. Тогда коллегия присяжных заседателей признала виновным только Фролова, причем не в покушении, а в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили 5,5 года лишения свободы.

Присяжные оправдали Маслову и Погарченко, посчитав, что гособвинитель не смог предоставить достаточное количество доказательств их отношений, а также связи непосредственно с нападением.

Потерпевшая и прокуратура обжаловали это решение. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил «изучить мотивы оправдательного вердикта». Сначала Мосгорсуд оставил решение в силе, но позже Второй кассационный суд общей юрисдикции его отменил.

Какое наказание назначили Масловой и ее ученикам

22 апреля 2024 года в Гагаринском суде Москвы состоялось повторное рассмотрение дела. На этот раз присяжные признали виновными всех фигурантов. На следующий день судья Джемал Курбанов утвердил вердикт.

Маслову признали виновной в соучастии и организации покушения на убийство. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Фролов получил пять лет в колонии строгого режима за покушение на убийство. Погарченко за пособничество в покушении на убийство проведет в колонии общего режима 4,5 года.

Александр Балагура — новый адвокат Масловой — заявил, что защита обжалует приговор. Он высказал мнение, что председательствующий судья препятствовал передаче присяжным доказательств невиновности женщины, чего не было с материалами стороны обвинения.

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