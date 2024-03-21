Спустила в унитаз? Как мертвые младенцы могли попасть на насосную станцию

Фото: Александр Финохин

Насосная станция в Новой Москве

В понедельник, 18 марта, на одной из насосных станций в Новой Москве обнаружили тело новорожденного ребенка. Возможно, это событие осталось бы незамеченным, если бы на следующий день история не повторилась. Не исключено, что к тому моменту, как младенцы попали в помещения станции, они были уже мертвы. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах загадочного происшествия. Как тела могли попасть на станцию и что местные жители говорят о случившемся — в материале NEWS.ru.

Что произошло на насосной станции в Московском

Тело новорожденной девочки было обнаружено на канализационной насосной станции в поселении Московский в ТиНАО 18 марта. Как выяснил «МК», его нашла 66-летняя работница объекта, которая каждые два часа чистит коллектор от скопившегося мусора.

Еще одного мертвого младенца обнаружили вечером следующего дня при схожих обстоятельствах. Издание сообщало, что первый ребенок — это выкидыш. Возраст плода около 4,5 месяца. Между его смертью и обнаружением прошли примерно сутки. На его голове, в теменной области, обнаружили рану.

Информации о втором ребенке нет. Но известно, что это тоже девочка. В правоохранительных органах предполагают, что оба ребенка родились мертвыми, после чего мать их выбросила.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили сотрудников насосной станции, изъяли записи камер видеонаблюдения и назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут мать детей.

«Следственными органами главного следственного управления <...> по городу Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СК РФ.

Фото: Прокуратура Москвы

Где расположена насосная станция

Корреспондент NEWS.ru побывал на месте происшествия. Станция, где была сделана страшная находка, расположена на отдалении от основной части Московского. Небольшое одноэтажное здание зажато между Солнечной улицей и Валуевским шоссе. Территория огорожена забором. Путь к насосной станции завален грудами зловонного мусора, который, вероятно, не успели вывезти после очистки коллектора.

Через дорогу от станции, по другую сторону Валуевского шоссе, — лесной массив, чуть дальше — деревня Верхнее Валуево и ныне закрытый придорожный магазин под названием «Свежий». Напротив станции, в конце Солнечной улицы, находится промзона, которую занимает дилер седельных тягачей, а за ней — полуразобранные теплицы агрокомбината «Московский».

Просто так здесь не гуляют. Тишину нарушают только проезжающие мимо автомобили. Местами встречаются сотрудники коммунальных служб, которые заняты очисткой дорог и тротуаров от снега и мусора.

Фото: Александр Финохин Валуевское шоссе и промзона напротив станции

Что местные жители говорят о случившемся

Большинство местных жителей, с кем удалось поговорить NEWS.ru, не смогли поделиться какими-либо подробностями происшествия. Охранники промзоны признали, что два дня подряд к станции приезжали полицейские и следователи, но для чего — они не знают. Участковый полицейский в разговоре с корреспондентом отказался комментировать инцидент.

Прямо за насосной станцией разместилось небольшое садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Передельцы». На его территории довольно тихо — местные почти не появляются на улице. Встретившаяся корреспонденту NEWS.ru женщина рассказала, что проблем с криминалом у них нет.

«Тишина у нас, вообще никаких [звуков] даже. Этот район такой тихий, собаки да куры только. Никаких инцидентов тут не было ни разу», — поделилась местная жительница.

В Сети жители винят в случившемся приезжих из стран Средней Азии. «Скорее всего, это нежелательные дети мигрантов! Рожают дома и выбрасывают, куда хотят!» — пишет одна из пользовательниц паблика «Город Московский». В «Передельцах» же уверяют, что никаких мигрантов у них нет.

Под вечер 20 марта на насосной станции появилась одна из ее работниц. По словам женщины, за эти дни сотрудники правоохранительных органов приходили и проверяли все несколько раз.

«Я ничего не видела, я в тот день [18 марта] не работала. Но людей [правоохранителей] тут было много — с фонарями спускались, проверяли все. Сейчас пока спокойно», — поделилась собеседница NEWS.ru.

Работница станции также рассказала, что ее сменщица — та самая женщина, которая обнаружила первое тело, — сейчас чувствует себя плохо: она тяжело переживает увиденное и у нее поднялось давление. Сейчас женщина не хочет ни с кем общаться, коллег попросили пока не беспокоить ее.

«Как отнестись к такому? Разве это нормально, [когда детей выкидывают]? Страшно, конечно... Это же не котенок какой-нибудь, а человек», — подытожила женщина, отметив, что подобное случается в Московском впервые.

Фото: Александр Финохин СНТ «Передельцы»

Как тела детей могли попасть в помещение насосной станции

Попасть на территорию насосной станции для корреспондента NEWS.ru не составило проблем — калитка закрывается обычной щеколдой. Но зайти внутрь здания уже не получилось: на окнах — решетки, а на каждом из двух входов — массивные металлические двери.

На небольшой возвышенности прямо напротив калитки заметны четыре канализационных люка. Однако вероятность, что кто-то — тем более женщина — мог их незаметно открыть, мала: на вид крышка весит как минимум 50 килограммов.

Работница насосной станции, с которой поговорил NEWS.ru, даже не допускает варианта, что кто-то проник в здание, чтобы оставить тела. «В канализацию кто-то бросил», — уверена женщина.

На версию о том, что тела принесло через канализацию, указывает еще один факт. По данным «МК», младенцев нашли в копившихся бытовых отходах при очистке коллектора. К этой версии склоняются и правоохранители. «Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию», — заявил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Тела попали на станцию точно не из «Передельцев», утверждает один из жителей СНТ. По словам мужчины, общей канализации там нет, на каждом участке стоят собственные септики.

«У нас тут некому это сделать. У каждого своя канализация. Это оттуда, с Града (микрорайон Град Московский. — NEWS.ru), скорее всего. У нас тут про этот инцидент, по-моему, даже никто и не знает. Я сейчас встретил соседа, он бы сказал, если бы что-то знал», — отметил собеседник NEWS.ru.

Мужчина предположил, что, поскольку станция обслуживает Град Московский, подозреваемых нужно искать там.

Читайте также:

«Тупое решение»: демограф о запрете бабушкам присматривать за внуками

В Петербурге дети мигрантов потушили Вечный огонь. Депортируют ли их семьи?

«Будет мстить»: омбудсмен объяснила, почему «химия» не исправит педофила