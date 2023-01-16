Тела двух жителей Новосибирской области нашли в запертой в гараже машине

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

В гараже в городе Искитиме Новосибирской области в запертой машине были найдены тела 19-летнего парня и 17-летней девушки, сообщает «Сиб.фм». По информации портала, молодые люди отравились выхлопными газами.

По предварительным данным, погибшие праздновали старый Новый год в кафе, после чего отправились на прогулку. По версии следствия, они забрались в гараж, чтобы согреться, завели автомобиль ВАЗ-2110, но уснули и отравились выхлопными газами. Утром их тела обнаружили родственники.

Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме, — говорится в публикации.

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