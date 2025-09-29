Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:47

Медики рассказали о состоянии раненных в архангельском техникуме педагогов

«112»: раненные в техникуме Архангельска педагоги находятся в больнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Учительница русского языка Ольга Иванова, которую попытался убить напавший на архангельский техникум юноша Артемий Крюков, находится в больнице, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, женщина получила ранение в надплечье, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Социальный работник Татьяна Винокурова, которая тоже получила удар ножом, пытаясь защитить коллегу, сейчас находится на операции в тяжелом состоянии. 18-летний подозреваемый задержан. По предварительным данным, таким жестоким способом он решил отомстить за отчисление из колледжа.

Ранее сообщалось, что Крюков заранее репетировал атаку на учебное заведение в игре Minecraft. По сведениям источника, в виртуальном мире он создал похожую на техникум локацию и расправился с ненавистными преподавателями и учениками. Одногруппники рассказали, что молодой человек плохо учился. После прошлой сессии его отчислили.

До этого стало известно, что за несколько часов до совершения преступления Крюков опубликовал в своих соцсетях террористический лозунг. Аналогичная фраза была написана на гильзах, найденных на месте убийства генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Архангельск
нападения
студенты
техникумы
педагоги
