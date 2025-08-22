СК возбудил уголовное дело после обстрела Енакиево в ДНР

СК России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом украинскими военными населенного пункта Енакиево в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. В комитете напомнили, что в результате атаки погибли два мирных жителя, 21 человек получил ранения.

21 августа 2025 года вооруженными формированиями Украины совершен прицельный обстрел с применением ракетных комплексов «М142 HIMARS» города Енакиево Донецкой Народной Республики. В результате произошедшего по предварительным данным погибли два человека, 21 мирный житель, в том числе несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что удар в Енакиево пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом были обломки БПЛА. На месте работали экстренные службы.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для атаки на Енакиево ВСУ использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. По его информации, было совершено 10 вооруженных атак. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.