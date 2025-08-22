Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:04

Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР

ФСБ показала кадры задержания агента ГУР за подрыв сотрудника ФСИН в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ предоставила кадры задержания жителя ДНР, подозреваемого в подрыве бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН по республике, передает ТАСС. По версии следствия, он выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины. Он также причастен к подрыву автомобиля сотрудника правительства Херсонской области.

Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем. Знаю, что человек погиб и пострадала его жена, — сказал задержанный.

ФСБ задержала еще одного жителя ДНР, причастного к покушениям на госслужащих. Подозреваемый в 2023 году пытался выяснить место проживания московского журналиста.

Ранее в Дагестане на границе с Азербайджаном задержали иностранного сотрудника СБУ. Он перевозил секретные документы, похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса.

В Пятигорске до этого задержали одного из участников подготовки теракта на Крымском мосту, который планировали совершить в апреле 2025 года. Он должен был управлять микроавтобусом, начиненным взрывчатыми веществами для осуществления диверсии.

Украина
агенты
ГУР МО Украины
ДНР
задержания
покушения
подрывы
