SHOT сообщил о взрывах в двух российских городах SHOT: жители Энгельса и Саратова услышали серию взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшейся в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации канала, в городах сработали системы ПВО. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT добавил, в одном из районов местные жители увидели облако дыма и пожар. Telegram-канал уточнил, что было слышно около восьми взрывов. Также SHOT подчеркнул, в небе над городами видны вспышки, где системы ПВО сбивают дроны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом уничтожили свыше 25 БПЛА. В больницах остаются трое из четырех пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.