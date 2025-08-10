Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 03:39

SHOT сообщил о взрывах в двух российских городах

SHOT: жители Энгельса и Саратова услышали серию взрывов

Фото: Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшейся в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации канала, в городах сработали системы ПВО. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT добавил, в одном из районов местные жители увидели облако дыма и пожар. Telegram-канал уточнил, что было слышно около восьми взрывов. Также SHOT подчеркнул, в небе над городами видны вспышки, где системы ПВО сбивают дроны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом уничтожили свыше 25 БПЛА. В больницах остаются трое из четырех пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Энгельс
Саратов
взрывы
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал причины для блокировки переводов банком
Мощный удар «Искандера», бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 10 августа
Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине и давить на Россию
В маленькой европейской стране заметили наращивание военной структуры НАТО
Раскрыто, как НАБУ может повлиять на выборы на Украине после СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 августа
«Люди отдали все»: в Киеве прошел митинг в поддержку семей пропавших бойцов
Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии
Россиянам напомнили о способе не пускать чужаков на стоянку во дворе
Стало известно, на какую высоту вулкан Ключевской выбросил пепел
Для российских военных создадут новый тип боевых дронов
Украинский беспилотник рухнул во двор дома под Саратовом и убил человека
Участник нападения на «Крокус» рассказал, где его обучали
Полтысячи сторонников Palestine Action задержали в Лондоне
Юрист раскрыл, когда лучше всего увольняться перед пенсией
В Великобритании раскрыли перспективу ЕС по отправке войск на Украину
Промышленное предприятие в российском регионе попало под огонь ВСУ
Как вовремя распознать рак и диабет: обязательные анализы после 70 лет
Стало известно об одной слезной просьбе ЕС и Киева к США
Европейцы дали Трампу совет по поводу переговоров с Путиным
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.