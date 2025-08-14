Появилось видео удара БПЛА по дому в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара украинского БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону, пишет Telegram-канал SHOT. На кадрах можно увидеть, как дрон летит к цели, далее происходит яркая вспышка, после которой в небо поднимается густой столб дыма и раздается громкий звук. Уточняется, что число пострадавших в результате атаки выросло до 13 человек. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Утром в Сети появилась информация, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. Очевидцы заметили в центре города огромный столб дыма. По их словам, звук взрыва был очень громким, при этом в домах и офисах дрожали окна.

Первые кадры с места взрыва в Ростове-на-Дону попали в Сеть. На них можно увидеть последствия инцидента — в частности, земля усыпана осколками от выбитых стекол.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уже вышел на связь. По его словам, несколько многоквартирных домов пострадали в результате атаки ВСУ. На место уже выехали оперативные службы и представители местной администрации.