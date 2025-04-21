Подняли белый флаг, огневые точки в школах: новости СВО на утро 21 апреля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военнослужащие обнаружили на Запорожском направлении группу украинских военных с белым флагом. Предположительно, они намеревались забрать тела сослуживцев. Эвакуационные мероприятия ВСУ проводились севернее населенного пункта Работино.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о нарушении пасхального перемирия ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины девять раз за сутки открыли огонь по Горловке после объявления пасхального перемирия, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР. По информации ведомства, обстрел был зафиксирован в 20:10 по московскому времени.

Огонь велся из населенного пункта Дылеевка по Никитовскому району Горловки. Украинские военные использовали артиллерию натовского калибра 155 мм, было выпущено четыре снаряда.

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В ГД заметили странные противоречия в словах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский давал обещание «действовать зеркально» в ответ на пасхальное перемирие, но «зеркало оказалось кривым», констатировал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, Киев в очередной раз продемонстрировал нарушение договоренностей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Владимир Зеленский

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что Зеленский противоречит своим же обвинениям. Так, он признал, что воздушных тревог на территории Украины не звучало, обвиняя при этом Россию в нарушении режима прекращения огня. Это «полнейший оксюморон», резюмировал Слуцкий.

Стало известно, что думают политологи в США о нарушении перемирия ВСУ

Долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Украины может последовать за объявленным президентом РФ Владимиром Путиным пасхальным перемирием, заявил политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер. По его словам, это нужно обеим сторонам конфликта.

Профессор политологии технологического института Калифорнии Доредик Кивьет уверен, что такое решение Путина говорит о готовности России к урегулированию конфликта. Он добавил, что любое перемирие лучше эскалации.

Переданные Украине F-16 лишили возможности вести равный воздушный бой

На новых самолетах F-16, переданных Украине, отсутствуют ключевые компоненты, необходимые для эффективного ведения воздушного боя, сообщило издание 19fortyfive. После очередной потери американского истребителя командование ВВС Украины выразило недовольство качеством боевой техники.

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press F-16

Радары, установленные на поставленных F-16, относятся к устаревшей модели AN/APG-66 от версий F-16A/B. Как отмечают специалисты, эти системы уступают по возможностям даже советским радарам Н-019 на украинских МиГ-29. Один из офицеров ВСУ отметил, что реальная дальность использования вооружений F-16 составляет всего треть от той дистанции, с которой ВСУ подвергаются атакам.

Пленные бойцы ВСУ рассказали о размещении огневых точек в школах

Вооруженные силы Украины по приказу командования оборудовали позиции в жилых районах Мариуполя, рассказал украинский военнопленный. Он поделился подробностями происходившего весной 2022 года в Мариуполе.

По словам пленного, огневые точки и наблюдательные посты часто размещались в школах и районах, где продолжали жить мирные жители. Отмечается, что решение принимать такие меры исходило от старшего лейтенанта с позывным Мюллер. Однажды офицер приказал установить наблюдательный пункт даже в частном доме.

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