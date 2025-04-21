Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 апреля

Вооруженные силы Украины девять раз за сутки открыли огонь по Горловке после объявления пасхального перемирия, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР. По информации ведомства, обстрел был зафиксирован в 20:10 по московскому времени.

Огонь велся из населенного пункта Дылеевка по Никитовскому району Горловки. Украинские военные использовали артиллерию натовского калибра 155 мм, было выпущено четыре снаряда.

Утром в воскресенье, 20 апреля, штурмовые группы ВСУ пытались пересечь границу с Россией в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, о нарушении пасхального перемирия стало известно благодаря российскому разведывательному дрону. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

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Отмечается, что прорыв заметили на направлении Поповки Краснояружского района. Авторы публикации также предложили создать санитарную зону в приграничных районах.

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника населенный пункт Нечаевка, расположенный в Белгородской области, ранив двоих детей и женщину, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им уже оказывается вся необходимая помощь.

«В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — рассказал глава Белгородской области.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Киев нарушает перемирие, а украинские военные продолжают наносить удары по мирным городам региона, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, атаки зафиксированы в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань и Каховка.

«В пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил он.

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1965 года рождения. В Никитовском районе Горловки после сброса взрывчатого устройства с беспилотника пострадал мужчина 1969 года рождения.

Со стороны ВСУ совершена вооруженная атака. Применялся ударный БПЛА, уточнил Пушилин.

В Беловском районе Курской области мужчина наступил на мину «Лепесток», сообщил временно исполняющий обязанности главы области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате взрыва 49-летний житель получил ранение и травматическую ампутацию правой стопы.

«На данный момент он находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время пострадавшего госпитализируют в Курскую областную больницу», — уточнил он.

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 10 ударов по российским объектам энергетики, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает подобные атаки в одностороннем порядке, нарушая договоренности о прекращении ударов.

«За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

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