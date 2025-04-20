Парад уродов в Киеве, перемирие насмарку, снег и мороз в РФ: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Социальные сети

Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, ВСУ нарушили пасхальное перемирие, в Москву и Санкт-Петербург на смену солнечным дням придет похолодание, местами с заморозками и ночными снегопадами, — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На Украине захотели провести «парад уродов»

Аналитики обратили внимание, что на Украине хотят провести «парад уродов», в котором будут участвовать главы МИД стран Евросоюза. Например, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что обязательно приедет в Киев на празднование 9 Мая. Он напомнил, что в этот день также исполнится 75 лет со дня презентации плана бывшего главы французской дипломатии Робера Шумана о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).

Программный директор клуба «Валдай» политолог Тимофей Бордачев отметил, что абсолютно ничего серьезного главы МИД стран ЕС в Киеве обсуждать не будут.

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«Они два месяца развлекали всех разговорами про мифических миротворцев. Потом все по очереди признали, что это невозможно. А сейчас их еще американцы одергивают. У европейских министров в Киеве одна задача: сделать анти-Девятое мая в пику России», — пояснил он.

По словам Бордачева, на Украине был и остается принцип делать все России назло.

«Это цель сама по себе. Теперь европейцы вписались в эту парадигму и делают просто назло. Мы, русские, будем исходить из принципа „иначе и им назло“», — добавил политолог.

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Жан-Ноэль Барро

Историк Владимир Скачко в свою очередь подчеркнул, что попытка дискредитации Дня Победы со стороны министров стран ЕС — бессмысленная, отыгранная давным-давно тема.

«Они (власти Киева. — NEWS.ru) хотели быть ближе к Европе, подчеркивали это и, по сути, вывели сами себя из состава победителей Великой Отечественной и Второй мировой войн. Вписались в состав проигравших. 9 мая они хотят любым способом дискредитировать празднование 80-летия Победы в Москве. И думают, что таким образом смогут отвлечь кого-то из европейских и мировых лидеров от поездки в Москву. Это абсолютно бессмысленное, чисто символическое действо, не имеющее под собой никаких практических смыслов», — заявил эксперт.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала идею украинского президента Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на празднование 9 Мая театром абсурда и бесовщиной. Дипломат подчеркнула, что в этот день следует чтить заслуги страны, которая 80 лет назад защитила мир от нацизма.

«Ну вот и наступили эти времена театра абсурда и абсолютной бесовщины, и именно Зеленский и все, что связано с киевским режимом, начали делать ставку на 8 мая, отказываясь от своей собственной истории. Теперь, оказывается, 9 мая тоже сгодится», — отметила она.

Точный список гостей Зеленского пока неизвестен. По мнению профессора СПбГУ Станислава Ткаченко, 9 мая в Киев приедут президент Франции Эммануэль Макрон, его польский коллега Анджей Дуда, главы балтийских стран и, вероятно, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен или верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. США и другие страны, возможно, будут представлены послами.

В 2023 году Украина перенесла празднование Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. Зеленский подписал соответствующий указ, назвав праздник Днем памяти и победы над нацизмом. 9 мая стало Днем Европы. Смысл этой памятной даты, согласно закону, заключается в том, чтобы «способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте».

По мнению Скачко, перенос праздничной даты не имеет никакого практического смысла.

«Сейчас встретится 9 мая Зеленский с кем-нибудь из представителей Германии — как это будет выглядеть? Как побежденные празднуют какую-то победу с частью победителей, отказавшихся от своего участия в победе… Что это? Абсурд и переписывание истории! Абсолютное обнуление участия украинцев в таком важном историческом событии, как победа над нацизмом», — заключил историк.

Фото: Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press Владимир Зеленский

Как ВСУ нарушили пасхальное перемирие?

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. При этом он поручил всем группировкам ВС РФ быть готовыми к отражению нарушений в пасхальном перемирии со стороны ВСУ, напомнив, что Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал глава государства.

Зеленский в свою очередь заявил, что на Украине в тот момент была объявлена воздушная тревога из-за летящих беспилотников. По его словам, это якобы показывало «отношение» России к перемирию и Пасхе. Свой пост Зеленский опубликовал в 17:43 мск, уточнив, что сообщает о ситуации по состоянию на 17:15. При этом перемирие, объявленное Путиным, начало действовать в 18:00. В 18:08 украинские СМИ сообщили об отмене воздушных тревог по всей стране.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители.

Несмотря на соблюдение режима прекращения огня со стороны всех российских группировок с 18:00 19 апреля, подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР. Уточняется, что все атаки были отражены.

ВСУ также применили 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один направили на территорию Крыма. По данным Минобороны, под огнем оказались населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях — всего 12 обстрелов, 33 удара дронов и семь сбросов боеприпасов.

Фото: Социальные сети ВС Украины

В утренние часы 20 апреля ВСУ открыли массированный огонь по окрестностям Часова Яра с применением реактивных систем залпового огня и минометов. Нарушения пасхального перемирия зафиксировали с помощью разведывательных беспилотников.

«По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные», — отметил источник.

Помимо всего прочего, украинские бойцы обстреляли пригород Кременной в ЛНР. Что касается ДНР, то украинские войска атаковали Никитовский район Горловки: было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Были попытки ударить по Донецку, но средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели.

В Херсонской области после 18:00 19 апреля, когда начало действовать пасхальное перемирие, были зафиксированы атаки БПЛА. Украинская армия запустила FPV-дроны и использовала миномет для удара по городу Алешки. Голую Пристань атаковали дроны-камикадзе, а в Каховке ВСУ сбросили не менее шести беспилотников.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ было ожидаемым, учитывая предыдущие случаи несоблюдения моратория на удары по энергообъектам. По его словам, Россия придерживается мирных инициатив, в то время как действия Украины носят показной характер перед Западом.

Москву и Петербург «окатит» волной похолодания

Почти летняя погода в Москве и Санкт-Петербурге скоро закончится и на смену солнечным дням придет похолодание, местами с заморозками и ночными снегопадами, заявил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в понедельник, 21 апреля, максимальные значения температуры воздуха ожидаются в диапазоне плюс 23–25 градусов, ночью 21 и 22 апреля — плюс 10–13 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днем 22 апреля воздух прогреется до плюс 17–22 градусов, будет преобладать облачная погода с небольшим дождем. В среду, 23 апреля, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируется похолодание до плюс 12–17 градусов днем и плюс 3–8 в ночные часы. На небе будет облачно, возможны дожди, местами может прогреметь гроза, подчеркнул синоптик.

Примерно такая же температура ожидается в четверг, 24 апреля, но в ночные часы местами в Подмосковье возможны заморозки. В этот день также не обойдется без небольших осадков. В пятницу во второй половине дня возможны дожди, столбики уличных термометров покажут плюс 11–13 градусов, в ночное время — плюс 1–3, а по области местами подморозит до минус 2 градусов.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 апреля, по ночам заморозки возможны только в северных и северо-восточных районах Подмосковья, а преобладающая температура в столичном регионе будет находиться в диапазоне от плюс 1 до плюс 6 градусов. По области возможны осадки, в том числе не исключен мокрый снег, но в Москве их вероятность будет минимальной.

В Петербург и Ленинградскую область похолодание придет на сутки раньше, чем в Московский регион. Будет пасмурно, временами дожди. Температура воздуха в дневное время с 21 по 25 апреля составит плюс 10–12 градусов. Ночью в среду термометры покажут плюс 4–6 градусов, 24 апреля похолодает и ожидается от 0 до плюс 2 градусов. В пятницу потеплеет до плюс 2–4 градусов.

В субботу и воскресенье в Северной столице вновь ожидаются ночные заморозки до минус 1 градуса. В дневное время температура будет на уровне плюс 4–7 градусов. Днем преимущественно без осадков, а ночью местами дождь или мокрый снег.

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