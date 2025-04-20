ВСУ обстреляли Донецк на Пасху: последствия, жертвы, срыв перемирия

Фото: Социальные сети

ВС Украины

ВСУ нанесли удар по Донецку утром 20 апреля. Что об этом известно, какие последствия атаки, есть ли жертвы, почему Киев сорвал пасхальное перемирие?

Что известно об ударе по Донецку 20 апреля

Попадание было зафиксировано в районе Элеваторной улицы Буденновского района Донецка. В оперативных службах уточнили, что в городе прогремело не менее трех взрывов.

«Взрывы прозвучали после 09:00. Наблюдается крупное задымление в одном из районов города. На место происшествия выехали спасательные службы», — сообщил корреспондент РИА Новости.

Военкор Юрий Котенок утверждает, что прилет также отмечен в Калининском районе Донецка.

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«В пасхальное утро, несмотря на то что было объявлено о прекращении огня, украинские военные атаковали Донецк. В городе активно работает система противовоздушной обороны», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Журналист Олег Лурье отметил, что на данный момент о пострадавших и разрушенных объектах гражданской инфраструктуры не сообщается.

Кроме того, утром 20 апреля ВСУ атаковали Горловку Донецкой Народной Республики. Обстрел был зафиксирован после полуночи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что с 00:00 до 06:30 мск украинская сторона ударила по населенным пунктам Плещеевка и Горловка. В частности, по Плещеевке было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции российских войск и осуществили 900 ударов БПЛА. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, также зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Каковы условия пасхального перемирия

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Российская сторона останавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Путин подчеркнул, что перемирие вводится из гуманитарных соображений. Он добавил, что Россия надеется на соблюдение перемирия Украиной, при этом ВС РФ должны быть готовы к возможным нарушениям режима, а также к провокациям и агрессии противника.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, а также указал на возможность его продолжения, если на фронте установится затишье. Он подчеркнул, что украинская сторона будет действовать зеркально.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечении пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем», — сказал Зеленский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Владимир Зеленский

Почему Киев нарушил пасхальное перемирие

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что срыв Киевом пасхального перемирия в ДНР не вызвал удивления. Он подчеркнул, что ВСУ неоднократно нарушали 30-дневный мораторий на удары по объектам энергоструктуры.

«Россия свое слово держит, в отличие от киевского режима. И мы видим, что срывы в ДНР уже идут», — сказал Слуцкий.

Ранее международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса напомнил, что со стороны Украины были случаи несоблюдения перемирия. По его словам, Киев более ста раз нарушил мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

«Уже был прецедент, когда российские власти предложили прекратить огонь также по случаю православного Рождества в 2023 году, и эта инициатива была проигнорирована Зеленским», — заявил Ламеса.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет также выражал сомнение в готовности Украины соблюдать пасхальное перемирие.

«Учитывая несоблюдение с украинской стороны энергетического перемирия и устроенные ими гонения в отношении представителей, исповедующих православную веру, пасхальное перемирие вряд ли будет соблюдено», — отметил он.

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