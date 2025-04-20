Брошенные трупы, добивание ВСУ: ситуация в Курской области утром 20 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные добивают ВСУ в Курской области. Что об этом известно, какая ситуация складывается в Курском приграничье утром 20 апреля, когда ВС РФ удастся оконательно выбить ВСУ, где остались брошенные трупы противника?

Ситуация в Курской области утром 20 апреля

ВС РФ завершают зачистку территории Горнальского монастыря в Курской области, сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным начальник Генштаба Валерий Герасимов. Войскам удалось выбить противника с 99,5% территорий курского приграничья.

«Основная часть территории [Курской] области, где было вторжение [Вооруженных сил Украины], сейчас освобождена. Это 1260 километров квадратных, 99,5%. <...> В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — приводит пресс-служба Кремля слова Герасимова.

С вечера 19 апреля на Украине ни разу не прозвучала воздушная тревога, сообщает издание «Страна.ua». По данным СМИ, в пасхальную ночь не было зафиксировано ни одного удара с воздуха. Кроме того, мониторинговые каналы ВСУ, в отличие от всех предыдущих ночей, не информировали о пусках беспилотников или ракет.

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«Telegram-канал Воздушных сил Украины примерно с 22:00 мск [19 апреля] перестал сообщать о воздушных тревогах», — подчеркнул собеседник издания.

Накануне Путин объявил, что российская сторона из гуманитарных соображений останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

На разбитых позициях ВСУ в населенном пункте Гуево остается большое число трупов украинских военных, рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» с позывным Лавина. Тела бойцов ВСУ все еще лежат и в окрестностях села.

«Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта. Это юго-западная, получается, часть Гуево, дорога Гуево — Горналь», — рассказал военный.

В районе спиртзавода располагался серьезный опорный пункт врага, украинские военные очень крепко за него держались. По словам Лавины, армия России выбивала противника с этой позиции около двух суток. В итоге российские бойцы «сломали зубы» ВСУ, противник был вынужден отступать под огнем российской артиллерии и FPV-дронов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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