Подростки на передовой и срыв перемирия: новости СВО на утро 20 апреля

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ВС Украины

В рядах Вооруженных сил Украины появились 16-летние подростки, заявила жительница Киева. По ее словам, эти люди воспитывались уже после Майдана, поэтому в них много скрытой агрессии, они зачастую сами не против военной службы на линии боевого соприкосновения.

Горожанка добавила, что на протяжении их жизни в школах и из новостей они получали только пропаганду. В итоге молодые люди не могут сделать свои собственные обоснованные и взвешенные выводы, сформировать свое отношение к политической ситуации.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о нарушении пасхального перемирия Киевом

Киев нарушает перемирие, а украинские военные продолжают наносить удары по мирным городам, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксированы атаки на населенные пункты Алешки, Голая Пристань и Каховка.

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Сальдо добавил, что на ряде направлений сохраняется тишина — обстрелы не ведутся, что, как он считает, свидетельствует о наличии среди украинских военнослужащих тех, кто готов откликнуться на призыв к миру и сохраняет человеческое отношение.

Мирные жители стали жертвами агрессии ВСУ в ДНР

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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В Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1965 года рождения. В Никитовском районе Горловки после сброса взрывчатого устройства с беспилотника пострадал мужчина 1969 года рождения.

Пасхальное перемирие может настроить Трампа против Украины

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, и это решение может повлиять на позицию Соединенных Штатов по украинскому вопросу, сообщил телеканал CNN. Подобный шаг способен настроить президента США Дональда Трампа на более лояльный к Москве взгляд в вопросах урегулирования конфликта.

Эксперты отмечают, что перемирие может стать поводом для американской стороны считать действия России жестом доброй воли. В такой ситуации Украине может быть сложно избежать обвинений в нарушениях условий перемирия, даже если они будут вызваны необходимостью реагировать на военные риски.

Сенатор рассказал, почему Украина согласилась на пасхальное перемирие

Украина была фактически вынуждена признать пасхальное перемирие, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, отказ от согласия на такой шаг был бы для Киева политически невыгодным, так как это выглядело бы как нежелание мира со стороны украинского государства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Владимир Зеленский

Сенатор также напомнил, президент Украины Владимир Зеленский изначально отверг идею перемирия, однако в Киеве осознали, что на фоне инициативы главы российского государства Владимира Путина отказ только ухудшит их позицию. По мнению Пушкова, Москва совершила для себя важный политический шаг, а проигравшей стороной в этой ситуации выглядит Киев. Лидеры Франции и Великобритании могли подтолкнуть Зеленского на признание перемирия, подытоживает сенатор.

Рогов указал на «сильный шаг» Путина по Украине

Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является сильным шагом, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Москва таким образом показала, что не стремится проливать кровь.

По его словам, объявленное Россией пасхальное перемирие показывает, что добрые русские православные люди готовы к миру. Рогов подчеркнул, что украинские власти, наоборот, делают все, чтобы боевые действия продолжались. Он отметил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский решит воспользоваться перемирием для организации диверсии или провокации, то все его солдаты «получат по зубам».

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