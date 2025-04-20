Сенатор рассказал, почему Украина согласилась на пасхальное перемирие Пушков: Украина была вынуждена согласиться на пасхальное перемирие

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Алексей Пушков

Украина была фактически вынуждена признать пасхальное перемирие, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, отказ от согласия на такой шаг был бы для Киева политически невыгодным, так как это выглядело бы как нежелание мира со стороны украинского государства.

На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области, — написал Пушков.

Сенатор также напомнил, президент Украины Владимир Зеленский изначально отверг идею перемирия, однако в Киеве осознали, что на фоне инициативы главы российского государства Владимира Путина отказ только ухудшит их позицию. По мнению Пушкова, Москва совершила для себя важный политический шаг, а проигравшей стороной в этой ситуации выглядит Киев. Лидеры Франции и Великобритании могли подтолкнуть Зеленского на признание перемирия, подытоживает сенатор.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Российские военные приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, эту меру российский лидер ввел по гуманитарным соображениям.