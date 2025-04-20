«Ужасно много агрессии»: в рядах ВСУ появились 16-летние подростки Жительница Киева заявила, что ВСУ начали брать для службы 16-летних подростков

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В рядах Вооруженных сил Украины появились 16-летние подростки, заявила жительница Киева. По ее словам, эти люди воспитывались уже после Майдана, поэтому в них много скрытой агрессии, они зачастую сами не против военной службы на линии боевого соприкосновения, передает KP.RU.

В молодых людях ужасно много агрессии. Вся их сознательная жизнь была уже после Майдана, — пояснила женщина.

Горожанка добавила, что на протяжении их жизни в школах и из новостей они получали только пропаганду. В итоге молодые люди не могут сделать свои собственные обоснованные и взвешенные выводы, сформировать свое отношение к политической ситуации.

Ранее Вооруженные силы Украины активизировали работу диверсионных групп у Кременной в Луганской Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко указал, что ВСУ для участия в действиях малых групп активно привлекают женщин.

Об этом упоминал и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин: командование ВСУ задействовало в боевых действиях на территории представительниц прекрасного пола. При этом украинки принимают участие в штурмовых операциях, а не только в роли наводчиков дронов. Глава ДНР добавил, что на поле боя были обнаружены тела убитых женщин, участвовавших в боевых действиях.