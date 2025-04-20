Прорыв обороны и бегство наемников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 20 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

В зоне СВО иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, увидели пять российских штурмовиков и побежали от них. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 апреля?

Иностранные наемники ВСУ увидели российских штурмовиков и пустились в бегство

Судя по кадрам, видео снимал один из военнослужащих с нашлемной камерой. На видео можно заметить, как солдаты ВСУ бегут по траншее в лесу, а позади них слышна стрельба. При этом практически все участники видео говорят на английском языке без заметного акцента.

Раскрыто значение удара ВС России по району испытаний украинского «Сапсана»

Удар ВС РФ по району испытаний украинского ОТРК «Сапсан» сорвал принятие комплекса на вооружение ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Киев собирается довести ОТРК до характеристик российского «Искандера». По его словам, основным ОТРК у Киева остается «Нептун».

«Сейчас они хотят принять на вооружение „Сапсан“ и довести его до характеристик российского „Искандера“. Предположу, что „Сапсан“ создается на базе „Точки У“. Не случайно испытательный полигон охраняли американские и норвежские средства ПВО, включая NASAMS. Удар по ОТРК „Сапсан“ отсрочит его принятие на вооружение и применение в зоне СВО. Если вышли на испытание, значит, планировали к концу года вывести на применение. Это очень своевременный удар ВС России», — считает Дандыкин.

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Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ под Торецком

Оборонительные позиции украинских войск в районе Торецка в ДНР начали постепенно разрушаться, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По данным канала, подразделения ВСУ не справляются с удержанием линии фронта северо-западнее города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Желание не допустить выхода российских войск на тактический простор в сторону Константиновки вполне понятно, однако, судя по динамике, резервов на это у ВСУ пока нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, линия обороны украинских сил не является эшелонированной системой, что создает уязвимость на отдельных участках. На этом фоне ВС РФ удалось развить наступление, открыв так называемое окно возможностей в направлении Константиновки, которая может стать следующей целью для российских войск.

Российские военные взяли под контроль Шевченко в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, в операции принимали участие бойцы Южной группировки войск.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военные также ударили по скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка ДНР. Всего были уничтожены три механизированные, мотопехотная, две штурмовые бригады ВСУ и две бригады теробороны.

Герасимов объявил о скором освобождении Горнальского монастыря под Курском

Вооруженные силы России уже завершают зачистку территории Горнальского монастыря в Курской области, заявил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, его слова приводит пресс-служба Кремля. Кроме того, он отметил, что войска выбили украинские подразделения с 99,5% территории приграничного региона.

«Основная часть территории [Курской] области, где было вторжение [Вооруженных сил Украины], сейчас освобождена. Это 1260 километров квадратных, 99,5%. <...> В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — сказал Герасимов.

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