Пасхальное перемирие может настроить Трампа против Украины CNN: пасхальное перемирие настроит Трампа быть за Россию

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Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии и это решение может повлиять на позицию Соединенных Штатов по украинскому вопросу, сообщил телеканал CNN. Подобный шаг способен настроить президента США Дональда Трампа на более лояльный к Москве взгляд в вопросах урегулирования конфликта.

Эксперты отмечают, что перемирие может стать поводом для американской стороны считать действия России жестом доброй воли. В такой ситуации Украине может быть сложно избежать обвинений в нарушениях условий перемирия, даже если они будут вызваны необходимостью реагировать на военные риски.

Также подчеркивается, что любое прекращение огня создаст для украинских войск дополнительные логистические вызовы, связанные с необходимостью быстро адаптироваться к меняющейся обстановке на фронте.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Российские военные приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, эту меру российский лидер ввел по гуманитарным соображениям.

Позднее Трамп предупредил, что ввел «психологический дедлайн» для прекращения огня на Украине, подчеркнув, что не потерпит затягивания процесса. Хотя точные сроки не названы, американский лидер дал понять, что финальное решение должен принять президент РФ Владимир Путин.