Украина нарушила пасхальное перемирие: новые удары ВСУ, что атаковали

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС Украины

Киев нарушает пасхальное перемирие, а украинские военные продолжают наносить удары по мирным городам региона, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Что об этом известно?

Пасхальное перемирие под угрозой

По словам Сальдо, атаки зафиксированы в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань и Каховка.

«Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области. С 18:00 зафиксированы атаки: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — написал глава Херсонской области.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале также заявил, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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«Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше», — отметил военкор.

Когда начало действовать пасхальное перемирие

Владимир Путин заявил, что ВС РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал Путин в ходе встречи в Кремле.

При этом российский лидер поручил всем группировкам ВС РФ быть готовыми к отражению нарушений в пасхальном перемирии со стороны ВСУ, напомнив, что Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине в тот момент была объявлена воздушная тревога из-за летящих беспилотников. По его словам, это якобы показывает «отношение» России к перемирию и Пасхе.

Свой пост Зеленский опубликовал в 17:43, уточнив, что сообщает о ситуации по состоянию на 17:15. При этом перемирие, объявленное Владимиром Путиным, начало действовать в 18:00. В 18:08 украинские СМИ сообщили об отмене воздушных тревог по всей стране.

Позднее Зеленский заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие, предложенное Путиным. Главным условием будет прекращение огня со стороны Москвы — «тишина в ответ на тишину», отметил он.

«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину», — написал Зеленский.

Что говорят о пасхальном перемирии

Объявление Путиным пасхального перемирия может повлиять на позицию Соединенных Штатов по украинскому вопросу, сообщил телеканал CNN. Подобный шаг способен настроить президента США Дональда Трампа на более лояльный к Москве взгляд в вопросах урегулирования конфликта.

Эксперты отмечают, что перемирие может стать поводом для американской стороны считать действия России жестом доброй воли. В такой ситуации Украине может быть сложно избежать обвинений в нарушениях условий перемирия, даже если они будут вызваны необходимостью реагировать на военные риски.

Украинские власти поддержат перемирие, но были случаи его несоблюдения, заявил в разговоре с РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. Он напомнил, что Украина ранее более ста раз нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

«Я опасаюсь, что эта благая гуманитарная инициатива российского президента не будет хорошо воспринята украинским режимом, учитывая, что уже был прецедент, когда российские власти предложили прекратить огонь также по случаю православного рождества в 2023 году и эта инициатива была проигнорирована Зеленским», — отметил эксперт.

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