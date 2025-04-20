Войска сломлены, пропавшие оккупанты: ситуация в зоне СВО 20 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях спецоперации. Какая ситуация складывается в зоне СВО 20 апреля, чьи войска сломлены, как проходит пасхальное перемирие, что известно о пропавших без вести?

Ситуация в зоне СВО утром 20 апреля

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что на Запорожском направлении накаляются позиционные бои, противник получает огромное число БПЛА и подкрепления из состава резерва.

«Донецкий фронт. Здесь российские войска продолжают расширять зону своего контроля на Богатырском направлении. Ожесточенные бои продолжаются на Покровском участке. Российские войска смогли потеснить ВСУ на северных окраинах Дзержинска. Белгородская область. Сообщается о том, что окрестности Демидовки зачищены от присутствия ВСУ», — пишут авторы канала.

Отмечается, что, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, противник продолжает активно использовать дроны-камикадзе для атак на наши позиции и тыловые районы.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

По информации канала «Два майора», в Белгородской области продолжаются бои в районе Демидовки и Поповки, ВСУ не смогли развить успех и завязли в позиционных боях, потеряв множество техники и живой силы.

Как утверждает канал, информация о взятии Олешни в Курской области пока преждевременна.

«Армия России продолжает в тяжелых сражениях выгрызать у ВСУ территории, на ряде направлений фронт активизировался: наши перешли в наступление. На фронте продолжаются тяжелые бои, которые этой ночью все же несколько притихли. Кое-где на фронте наши товарищи все же отметили „странную тишину“. „Ненадолго“, — прогнозируют фронтовики», — пишет канал «Два майора».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что накануне группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области.

«В первой половине дня враг продолжил предпринимать попытки прорыва на российскую территорию. Пересечения госграницы не допущено — оккупанты уничтожены в Сумской области. После объявления перемирия оставшимся на территории Белгородской области оккупантам предложено сдаться в плен. Утром вражеские штурмовые группы дважды пытались просочиться в направлении Поповки. Первая штурмовая группа подорвалась на минных заграждениях, вторая уничтожена сбросами с коптеров. Организованное сопротивление противника в районе Поповки сломлено. Противник пытался сдержать наше продвижение в поселке огнем артиллерии и БПЛА», — говорится в публикации.

По данным канала, в направлении Демидовки вскрыто две малые группы ВСУ, которые перебросили для разминирования. Их уничтожили огнем артиллерии, часть сил была взята в плен.

«На фоне роста протестных настроений среди родственников пропавших без вести в краснояружском приграничье оккупантов командование подразделений ВСУ попыталось организовать в соцсетях „психологическую работу“. Комментарии и сообщения представителей 225-го штурмового полка и 47-й бригады вызывают лишь негативную реакцию», — отмечается в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Брошенные трупы, добивание ВСУ: ситуация в Курской области утром 20 апреля

Погода в Москве в воскресенье, 20 апреля: падение до нуля, дожди и снег?

Украина нарушила пасхальное перемирие: новые удары ВСУ, что атаковали