Погода в Москве в воскресенье, 20 апреля: падение до нуля, дожди и снег?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Горожане на набережной Тараса Шевченко в Москве

Синоптики озвучили прогноз погоды в российской столице на сегодня. Какая погода будет в Москве в воскресенье, 20 апреля, действительно ли ожидаются падение температуры до нуля, дожди и снег?

Какая погода в Москве в воскресенье, 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, в Москве будет ощущаться влияние северной периферии обширного барического максимума, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облаков в небе будет немного, вновь обойдется без осадков, а температурные показатели ожидаются в зоне около рекордных температур», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в воскресенье, 20 апреля, в столице составит плюс 24–26 градусов, в области — плюс 22–27 градусов, ветер юго-западный, 4–9 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., отметил специалист.

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«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 апреля составляет плюс 24 градуса и установлен три десятилетия назад», — заключил он.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь сообщил, что благодаря гребню антициклона в Москве 20 апреля будет сухая и по-летнему теплая погода, ветер юго-западный, 4–9 м/с, с небольшими порывами.

«Температура воздуха в Москве плюс 23–26, а значит, есть вероятность падения рекорда 1995 года, когда в городе было плюс 24 градуса ровно», — отметил синоптик.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня, 20 апреля, ожидается плюс 15–25 градусов, в течение дня будет солнечно, без осадков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Женщины с детской коляской на набережной Тараса Шевченко

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

В понедельник, 21 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил Евгений Тишковец. Ночью температура составит плюс 10–13 градусов, днем плюс 23–26, добавил синоптик. По его словам, под ударом оказывается еще один температурный рекорд 30-летний давности — плюс 23,9 градуса.

«Со вторника погода начнет постепенно портиться, прошумят грозовые дожди, температура станет медленно понижаться. Во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до плюс 12–17. К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего плюс 7–12, по ночам с понижением до плюс 1–6, а на севере Подмосковья — местами до нуля с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега», — отметил специалист.

Конец апреля прогнозируется ниже климатической нормы на несколько градусов, первомай будет прохладным, заключил Тишковец.

Согласно «Яндекс Погоде», 21 апреля в Москве плюс 16–25 градусов, переменная облачность. Во вторник, 22 апреля, 15–22 градуса выше нуля, днем и вечером дожди. В среду, 23 апреля, плюс 14–25 градусов, утром и днем переменная облачность, вечером небольшой дождь. В четверг, 24 апреля, плюс 9–17 градусов, утром будет пасмурно. В пятницу, 25 апреля, дожди, температура составит плюс 8–14 градусов. В субботу, 26 апреля, верхний предел температур опустится до плюс девяти градусов, продолжатся дожди. Утром в воскресенье, 27 апреля, будет пасмурно, днем дождь, температура плюс 2–7 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге 20 апреля

По словам Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге 20 апреля определяет ложбина с холодным атмосферным фронтом. В таких условиях ожидается преимущественно облачная погода, дожди, в области местами грозы.

«Температура воздуха плюс 9–11, в Ленинградской области плюс 7–12, на юге и востоке до плюс 13–18. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточнил Леус.

По данным «Яндекс Погоды» сегодня, 20 апреля, в Петербурге плюс 6–10 градусов, утром, днем и ночью пройдут дожди, вечером будет пасмурно.

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