Как сменить отель в Египте по приезде: пошаговая инструкция от туроператора

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Около трех сотен туристов из России на этой неделе были вынуждены экстренно переселиться из отеля в Египте в другую гостиницу из-за антисанитарии и частого отключения света. По сообщению СМИ, заведение не было готово к открытию сезона. Как сменить отель, если вам предоставили некачественные услуги, объяснили эксперты в беседе с NEWS.ru.

На что пожаловались российские туристы в Египте

Более 300 российских туристов расселили в другие гостиницы в Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электроэнергии в их отеле. Отмечается, что гостиница не была готова к приему постояльцев. Туристы рассказали, что свет отключали примерно на восемь часов, номера не были убраны, Wi-Fi работал с перебоями. Кроме того, люди жаловались на грязную посуду в кафетерии.

Сотрудники туристической полиции приехали в гостиницу для проверки. При этом ее администрация не признала наличие проблем.

По информации СМИ, новый отель, куда туристов перевезли на автобусе, их также не устроил. Отдыхающие пожаловались, что их разместили в жутких номерах с тараканами. По их словам, гостиница оказалась еще хуже предыдущей. Россияне указали на старые номера, насекомых и неубранные комнаты, которые не готовили к приезду отдыхающих.

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При этом некоторые туристы потребовали переселить их в старый отель. Путешественники утверждали, что в нем дали электричество и можно жить. В настоящий момент туристы намерены писать жалобы и требовать возврата денег.

Что делать туристу, если его не устраивают условия в отеле

Если вы столкнулись с такой же ситуацией, которая произошла с российскими туристами в Хургаде, в первую очередь необходимо запротоколировать антисанитарию в отеле, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Следует сделать видеозапись отеля, в котором находитесь, показать здание и вывеску с улицы. Затем нужно зайти в лобби, ресторан и снять на видео, например, что в гостинице нет света, темно, повсюду грязно, бегают тараканы и крысы. Все это нужно фиксировать одним видео, чтобы затем вас не обвинили в монтаже», — пояснил Мкртчян.

По его словам, необходимо пройти по зданию и снять максимальное число явных, бросающихся в глаза нарушений.

Куда обращаться с жалобой на состояние отеля

В первую очередь необходимо связаться с турагентом, у которого вы непосредственно приобретали путевку, отметил Мкртчян.

«В таких историях главным защитником отдыхающих становится именно агент. Операторы не заинтересованы в том, чтобы переселять туристов, — у них заключены контракты с тем или иным отелем», — сказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, во многих случаях турагенты успешно переселяют людей, пишут претензии, что клиент недоволен отелем.

Обязан ли туроператор переселять туриста в другой отель

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр пояснила NEWS.ru, что при выявлении грубых нарушений туристический оператор обязан перевезти туриста в другую гостиницу аналогичного ценового уровня. Она должна соответствовать как минимум санитарным нормам.

«Свои претензии и запрос на переселение надо направлять в письменном виде не руководству отеля, а организатору путешествия», — указала Котляр.

Как туристу вести переговоры с администрацией отеля

Если проблема заключается в конкретном номере, то следует начать переговоры с представителями отеля на ресепшене, отметила тревел-блогер Наталья Ансталь.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Во многих случаях удается найти общий язык. Отдыхающего переселяют в ту комнату, которая его устраивает. Если есть претензии к инфраструктуре отеля в целом, то рекомендую связаться с гидом, который обычно оставляет свои контакты. Через него можно запросить смену гостиницы», — пояснила NEWS.ru Ансталь.

По ее словам, обращения через гида рассматриваются достаточно оперативно.

«Если речь идет об объективных причинах, например, в отеле нет электричества, наблюдаются перебои с горячей водой, то, как правило, туристов переселяют без каких-либо доплат», — подчеркнула она.

Почему следует подать коллективную жалобу на отель

Будет лучше, если туроператор получит письменные жалобы от группы отдыхающих в конкретном отеле, а не от одного человека, пояснила Котляр. «В таком случае сразу становится понятно, что это не субъективное мнение и нарушения действительно имеются», — отметила эксперт.

По ее словам, обычно операторы прислушиваются к претензиям и стараются найти для отдыхающих более подходящий вариант. Однако бывает, что на отель жалуется турист, которому, например, не понравился номер из-за плохого настроения.

«Вас обязательно должны выслушать, понять доводы, что конкретно не нравится и почему. Добросовестные компании обычно прикладывают усилия, чтобы переселить человека», — добавила Котляр.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как добиться выплаты компенсации за плохой отель

Если представители туроператора не реагируют на претензии или отказываются их признавать, то существуют два варианта дальнейших действий, объяснил Мкртчян.

«Можно потерпеть и продолжить проживать в этом отеле. Есть второй вариант: самостоятельно переехать в другую гостиницу, провести свой отдых там, заплатив за него деньги. Однако следует четко протоколировать все действия — фиксировать на видеокамеру мобильного телефона. Дескать, сегодня такое-то число, я сдаю номер в этом отеле. Надо заснять, какой именно сотрудник на ресепшене принимает от вас ключи. Только после этого можно перебраться в другое место проживания», — сказал специалист.

При выезде из второго отеля необходимо собрать все платежные документы.

«Дома вы или турагент, у которого была приобретена путевка, направляете претензию оператору. В бумаге надо детально описать все случившиеся события. Следует также приложить копии платежных документов», — отметил Мкртчян.

По его словам, если оператор откажется добровольно возместить понесенный ущерб, турист вправе обратиться в суд за получением компенсации.

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