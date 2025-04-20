Снег и заморозки после жары: погода в Москве и Петербурге 21–27 апреля

Фото: Яросла Чангаев /Агентство «Москва»

Почти летняя погода скоро закончится, и на смену солнечным дням придет похолодание, местами с заморозками, ночными снегопадами. Кое-где даже могут прогреметь грозы. О том, какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, с 21 по 27 апреля, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 21 по 27 апреля

В понедельник максимальные значения температуры воздуха ожидаются в диапазоне плюс 23–25 градусов, ночью 21 и 22 апреля — плюс 10–13 градусов. Переменная облачность, без осадков. Во вторник днем ожидается плюс 17–22, будет преобладать облачная погода с небольшим дождем.

В среду, 23 апреля, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируется похолодание до плюс 12–17 градусов днем и плюс 3–8 в ночные часы. На небе будет облачно, возможны дожди, местами может прогреметь гроза. Примерно такая же температура ожидается в четверг, 24 апреля, но в ночные часы местами в Подмосковье возможны заморозки. В этот день также не обойдется без небольших осадков.

В пятницу днем дожди возможны во второй половине дня, на небе будет переменная облачность. Температура воздуха днем — плюс 11–13 градусов, в ночное время — плюс 1–3, а по области столбики термометров опустятся до нулевых значений, местами подморозит до −2 градусов.

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В субботу и воскресенье по ночам заморозки возможны только в северных и северо-восточных районах Подмосковья, а преобладающая температура в столичном регионе будет находиться в диапазоне от +1 до +6 градусов. Днем 26 апреля воздух прогреется немного — до плюс 2–7 градусов, местами на юго-востоке области — до плюс 7–9. В воскресенье днем ожидается плюс 5–10 градусов. По области возможны осадки, в том числе не исключен мокрый снег, но в Москве их вероятность будет минимальной.

В понедельник-вторник будет дуть ветер южного направления со скоростью 6–11 метров в секунду. Со среды подует ветер с севера и северо-востока, его сила составит 4–9 метров в секунду.

С понедельника до четверга атмосферное давление составит 747–748 миллиметров ртутного столба. К 25 апреля оно может упасть до 737 миллиметров ртутного столба и останется примерно на таком уровне в выходные.

Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва»

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 21 по 27 апреля

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область похолодание придет на сутки раньше, чем в московский регион. Будет пасмурно, временами дожди. Температура воздуха в дневное время суток с понедельника до пятницы составит плюс 10–12 градусов. До среды по ночам термометры покажут плюс 4–6 градусов, 24 апреля похолодает и ожидается от нуля до +2 градусов. В пятницу ночью потеплеет до плюс 2–4 градусов.

В субботу и воскресенье в Северной столице вновь ожидаются ночные заморозки до −1 градуса. В дневное время температура будет на уровне плюс 4–7 градусов. Днем преимущественно без осадков, а ночью местами дождь или мокрый снег.

На протяжении недели будет преобладать ветер северного и восточного направления. Его скорость с понедельника по пятницу составит 4–7 метров в секунду, местами возможны кратковременные порывы до 7–12 метров в секунду. В выходные сила ветра ожидается в пределах 3–6 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется в понедельник на уровне 758 миллиметров ртутного столба, ко вторнику оно поднимется примерно на семь пунктов, а к пятнице вернется к изначальному показателю. В выходные ожидается падение давления до 745–750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Москве с 21 по 27 апреля

Самую теплую погоду в промежутке с 21 по 27 апреля за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали в 1950 году. Тогда 24 апреля суточный температурный максимум для этой даты обновился до аномальных +28 градусов.

Другой, менее высокий, температурный рекорд был обновлен в 2001 году для 26 апреля, когда столбики термометров в Москве поднимались до отметки +25,6 градуса. На следующий день, 27 апреля 2001 года, также был установлен суточный температурный максимум — 24,1 градуса тепла.

В 2000 году самым теплым за всю историю метеонаблюдений в городе оказалось 25 апреля, когда воздух в столице прогрелся до отметки +25,4 градуса.

Сразу три суточных температурных максимума были установлены в Москве в 1995 году. Так, 23 апреля в городе теплело до +24,3 градуса, 21 апреля — до +23,9, а 22 апреля — до +23,3.

Холоднее всего было в Москве 25 апреля 1884 года. Тогда температура воздуха опускалась до −10,7 градуса, и с тех пор этот показатель остается температурным рекордом для данной даты. Также в 1884 году аномально морозными выдались еще три даты: 24, 26 и 27 апреля. В эти дни температура в городе отпускалась до рекордных −8,7, −7,5 и −8,1 градуса соответственно.

До −10,6 градуса в городе подмораживало 22 апреля 1893 года. Эта дата вошла в историю как самое холодное 22 апреля в истории метеонаблюдений в Москве. На следующий день, 23 апреля 1893 года, также был установлен температурный рекорд, когда термометры показывали −5,3 градуса.

Самым морозным 21 апреля оказалось в 1979 году, с температурным рекордом для этого числа в −6 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 21 по 27 апреля

Самыми теплыми днями недели с 21 по 27 апреля за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стали 24 апреля 2000 года, а также 25 и 27 апреля 2001-го. В тот день столбики термометров в Северной столице поднимались до отметки +25 градусов.

На один пункт прохладнее было 21 апреля 2000 года и 26 апреля 2001-го. Температура +24 градуса для этих дат стала рекордной за весь период метеонаблюдений в городе на Неве.

В 1921 году самым жарким выдалось 23 апреля. В тот день термометры показывали +22 градуса, и с того времени выше температура воздуха 23 апреля в Северной столице не поднималась.

Самым теплым 22 апреля в истории метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стало в 2000 году. Тогда термометры показывали +21 градус.

Максимально холодным днем недели в истории города стало 21 апреля 1893 года. Тогда термометры показывали −10 градусов. На один градус теплее было 22 апреля 1929 года, а также 23 апреля 1888-го.

До −7 градусов столбики термометров опускались в городе на Неве 25 и 27 апреля 1924 года, а также 26 апреля 1923-го. Все эти даты остаются самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

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