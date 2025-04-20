ВСУ наплевали на пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР Мирошник обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия в ЛНР и ДНР

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать, — отметил Мирошник.

Что касается ДНР, то украинские войска атаковали Никитовский район Горловки: было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Дипломат также добавил, что были попытки ударить по Донецку, но средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели.

Мирошник добавил, что в Херсонской области после 18:00 19 апреля, когда начало действовать пасхальное перемирие, были зафиксированы атаки БПЛА. Украинская армия запустила FPV-дроны и использовала миномет для удара по городу Алешки. Голую Пристань атаковали дроны-камикадзе, в Каховке ВСУ сбросили не менее шести беспилотников.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.