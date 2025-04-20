«Как снег на голову»: депутат о реакции Украины на пасхальное перемирие Депутат Шеремет: пасхальное перемирие стало неожиданностью для Киева

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Михаил Шеремет

Пасхальное перемирие, предложенное Украине президентом России Владимиром Путиным, стало неожиданностью для Киева, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что для президента Украины Владимира Зеленского мирные инициативы оказались как «снег на голову».

Для антихриста Зеленского, узурпировавшего власть на Украине, мирные инициативы президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стали как снег на голову, — сказал Шеремет.

По словам депутата, в «обезлюдевшую» Украину приходит предреволюционный хаос, поэтому там никто не может гарантировать соблюдение перемирия. В связи с этим парламентарий выразил мнение, что новая мирная инициатива будет соблюдаться только российской стороной.

Но надо понимать, что в обезлюдевшую Украину приходит предреволюционный хаос, поэтому там некому сегодня гарантировать перемирие и поддерживать режим тишины. А значит, новое перемирие будет снова выдерживаться лишь Россией и предсказуемо пройдет в одностороннем порядке, — заключил Шеремет.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.