Ситуация в Белгородской области утром 20 апреля: ВСУ подрываются на минах

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Белгородской области. Какие последние новости о ситуации в регионе известны сегодня утром, 20 апреля 2025 года, что сейчас происходит в Демидовке и Поповке, где ВСУ подрываются на минах?

Ситуация в Белгородской области утром 20 апреля

В первой половине дня предыдущих суток ВСУ продолжили попытки прорваться в Белгородскую область, российская сторона не допустила прорыва государственной границы, украинские силы ликвидированы в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«После объявления перемирия оставшимся на территории Белгородской области оккупантам предложено сдаться в плен. Утром [19 апреля] вражеские штурмовые группы дважды пытались просочиться в направлении Поповки. Первая штурмовая группа подорвалась на минных заграждениях, вторая уничтожена сбросами с коптеров», — пишут авторы.

Канал утверждает, что организованное сопротивление ВСУ в районе Поповки сломлено, украинские войска пытались сдержать продвижение ВС РФ в поселке огнем артиллерии и ударами БПЛА. Артиллеристы и операторы дронов в составе Северной группировки войск продолжили уничтожение орудий ВСУ и пунктов управления беспилотниками в Сумской области, добавил источник.

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«В направлении Демидовки вскрыты две малые группы вээсушников, переброшенные для разминирования. Огнем артиллерии мобильная техника противника и живая сила уничтожены на украинской территории. <...> На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожены девять единиц вражеской техники», — подчеркнул канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Какая обстановка была в регионе ночью 20 апреля

Украинский политик Олег Царев заявил, что в Белгородской области пешие группы ВСУ предпринимали попытки прорыва, еще несколько групп за минувшие сутки были ликвидированы.

«В районе Демидовки противника уже нет, территория зачищена. Разрозненные мелкие группы ВСУ общей численностью до 12 человек присутствуют в лесу южнее Поповки, наши военные зачищают эту зону», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. По его словам, Киев пошел на этот шаг после неудачи в приграничье Курской области.

Герасимов добавил, что Демидовка и Поповка примыкают к Курской области. ВС РФ успешно предотвратили попытки ВСУ вклиниться значительными силами на российскую территорию, однако отдельным мелким вражеским группам все же удалось проникнуть в леса южнее Поповки, подчеркнул он.

Кроме того, ВСУ атаковали с помощью БПЛА 44 населенных пункта Белгородской области за последние сутки, два человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по поселкам Малиновка, Октябрьский, селам Бессоновка, Никольское, Орловка, Устинка и Чайки совершены атаки 11 беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский ударом дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавший после оказания необходимой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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