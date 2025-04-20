ВСУ в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины утром 20 апреля нанесли удар по Донецку, вопреки объявленному пасхальному перемирию, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Попадание было зафиксировано в районе Элеваторной улицы Буденновского района города.

В районе Элеваторной улицы прилет. Уточняются подробности, из чего били, — сказал собеседник журналистам.

В оперативных службах добавили, что в Донецке прогремело не менее трех взрывов. Кроме того, по данным управления по документированию военных преступлений Украины, ВСУ атаковали Горловку. Украинские военные выпустили четыре снаряда из артиллерии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам российского лидера, решение было принято из гуманитарных соображений.

Также сообщалось, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом Путина. По его словам, Москва таким образом показала стремление к миру и нежелание продолжать кровопролитие.