Панда Катюша в Московском зоопарке: новости 20 апреля, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова делится кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Какие последние новости о главных животных столицы известны сегодня, 20 апреля?

Последние новости о пандах Катюше, Диндин и Жуи 20 апреля

Акулова опубликовала ролик, в котором маленькая панда кладет лапу на ветеринарный рукав. Директор пояснила, что такая процедура необходима для осмотра состояния когтей, кожного и шерстного покрова, а также для измерения крови.

На видео также заметно, что за правильные и уверенные действия Катюша получает угощения.

«Так мы начинали с Катюшей тренинги с лапой, чтобы она умела ее фиксировать на ветеринарном рукаве. Это необходимо для осмотра состояния когтей, кожного и шерстного покрова, для забора крови и измерения давления! Сейчас Катюша хорошо справляется с этим заданием, за что ставим ей уверенную 5!» — написала директор столичного зоопарка.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Пользователи в комментариях назвали Катюшу прилежной и старательной ученицей.

«Ой, какая Катюня прилежная! Взрослеет наша девочка! Старается!», «Вот и школа началась у Катюши, и, конечно, наша любимая пандочка — отличница. По-другому у этой хитрой умницы быть не может! Тем более и учителя на высшем уровне», «Какая Катюша послушная, смышленая и прилежная! Умница и красавица!» — поклонники панды.

Светлана Акулова также показала ролик, в котором запечатлены игры Катюши и ее мамы Диндин в уличном вольере. В кадре Диндин игриво отталкивает дочку и остается на верхних брусьях, не пуская туда Катюшу.

«Катюша, прости, сегодня я — царь горы!» — озвучила Акулова мысли Диндин.

Фанаты семейства панд предположили в комментариях, что Катюша провинилась перед мамой Диндин.

«Наверное, Катюшка напакостила, и последовало наказание от мамы. Катюшка известная хулиганка!», «Диня наваляла по шапке Катюше, видимо, та снова слишком баловалась сверх меры! Ну ничего — часик-другой, и будут вместе на вершине сидеть, ведь они так любят друг друга», «У Дини свои методы воспитания, и они явно работают! Катюня, скорее всего, где-то накосячила. Так что теперь на вершине ей не посидеть, пока прощения не попросит! Все как у людей» — написали подписчики.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 20 апреля: что завтра, аритмия, скачки давления

Почему YouTube не работает 20 апреля: сбои, полная блокировка в России

Нарушение перемирия, дроны США под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 20 апреля