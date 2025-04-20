Нарушение перемирия, дроны США под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 20 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 апреля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, Киев нарушил пасхальное перемирие. Тем временем в Белгородской области заметили дрон Нацгвардии США. Все подробности об атаках ВСУ на территорию РФ — в материале NEWS.ru.

Нарушение пасхального перемирия

Киев нарушил пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, сообщил Сальдо. Украинские военные продолжили наносить удары по мирным городам региона. Так, по словам главы Херсонщины, ВСУ атаковали населенные пункты Алешки, Голая Пристань и Каховка. Для этого украинская армия использовала FPV-дроны, дроны-камикадзе и минометы.

«В пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — высказался Сальдо.

Он отметил, что на ряде участков при этом установилась тишина: обстрелы не ведутся. Он обратил внимание, что даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призывы к миру и сохранил человеческие качества.

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Дроны Нацгвардии США под Белгородом

Вооруженные силы Украины использовали под Белгородом специфичные дроны производства США, рассказал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, такие беспилотники использовались в Национальной гвардии Мичигана. Руденко уточнил, что эти дроны работают на уникальных частотах, поэтому не все детекторы и средства РЭБ могут их обнаружить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Уникальны они тем, что работают на очень нестандартных частотах, не схожих с китайскими производителями. Соответственно, и подход с РЭР и РЭБ должен быть нестандартным», — поделился корреспондент ВГТРК.

Он отметил, что один из американских дронов был посажен при помощи РЭБ «Звезда-2». Кроме того, по словам Руденко, детектор дронов «Тень» также справляется с распознаванием необычных частот американского аппарата.

Пострадавшие от агрессии ВСУ в ДНР

В результате обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике двое мирных жителей получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, ранения средней тяжести получила женщина 1965 года рождения. Она была ранена в Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета.

Тем временем в Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1969 года рождения. Он получил ранение в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. По словам Пушилина, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Россиянин лишился стопы из-за «Лепестка»

В Беловском районе Курской области мужчина наступил на мину «Лепесток», сообщил временно исполняющий обязанности главы области Александр Хинштейн. В результате взрыва 49-летний местный житель получил ранение и травматическую ампутацию правой стопы.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мина «Лепесток»

«На данный момент он находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время пострадавшего госпитализируют в Курскую областную больницу», — рассказал Хинштейн.

Попытки прорыва в Белгородской области

ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, на такой шаг украинская армия пошла в результате неудач в приграничье Курской области.

«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка», — сообщил Герасимов.

ВС РФ успешно пресекли попытку противника осуществить вклинивание значительных сил на российскую территорию. Однако отдельным мелким вражеским группам численностью до 12 человек все же удалось проникнуть в леса южнее Поповки, где их получилось блокировать, сообщил начальник Генштаба.

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