Магнитные бури сегодня, 20 апреля: что завтра, аритмия, скачки давления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 20 апреля, вероятность магнитной бури на Земле составляет 17%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра, 21 апреля, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 апреля

В воскресенье, 20 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс в течение суток, как предполагают специалисты, будет в районе двух единиц, однако между 06:00 и 09:00 мск прогнозировался подъем до четырех.

Онлайн-график демонстрирует, что в начале суток показатель достиг четырех, а после 03:00 мск поднялся до пяти, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Затем Кр-индекс пошел на спад.

Кроме того, на Солнце произошло несколько вспышек. Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составляет пять.

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«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 48%, геомагнитных возмущений — 35%. Вероятность магнитных бурь — 17%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33), магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Портал my-calend пишет, что сегодня, 20 апреля, ожидается слабая геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 21 апреля, по предварительной оценке ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 7%. Магнитосфера Земли в течение суток должна быть в спокойном состоянии, Кр-индекс — на уровне двух-трех единиц.

Как магнитные бури влияют на человека, что делать

Сильные магнитные бури могут сказываться на состоянии здоровья людей с повышенной метеочувствительностью, заявил врач-педиатр Григорий Шеянов. Он подчеркнул, что недомогание могут испытывать и дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — объяснил специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осторожность во время магнитных бурь следует проявить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская. При этом здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период геомагнитных возбуждений.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — заявила она.

Каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением, советует врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также указал на важность отказа от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — пояснил врач.

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