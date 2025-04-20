Как добраться до Абхазии летом 2025-го: машина, самолет, поезд — цены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 3 мая возобновится регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. Теперь туристы смогут долететь из Москвы и Нижнего Новгорода напрямую до Сухума. Но самолет — не единственный способ добраться до абхазского побережья. Как еще можно попасть на курорты республики, какой самый выгодный вариант, в какую сумму обойдется отпуск — в материале NEWS.ru.

Из каких городов РФ можно долететь до Абхазии на самолете

По данным сервисов по покупке авиабилетов, стоимость перелета на регулярном прямом рейсе из Москвы в Сухум начинается от 13 тысяч рублей по тарифу «Лайт». В него входят одно место багажа весом до 10 килограммов и ручная кладь. Однако на данный момент самые дешевые варианты на май уже распроданы.

Время в пути на регулярном рейсе из Москвы составит около 3,5 часа. Планируется, что в будущем прямые перелеты до Сухума запустят из Красноярска и других городов России, сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, соответствующие допуски уже получили две авиакомпании — NordStar и iFly. Однако пока расписание не опубликовано.

«Возможно, они просто еще не сформировали или не согласовали полетную программу», — сказала она.

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Еще один способ добраться до Абхазии — долететь на самолете до Сочи на регулярных рейсах из разных городов РФ, а оттуда отправиться на «Ласточке», автобусе или такси, сообщила NEWS.ru учредитель туристической компании Виктория Подольская. По ее мнению, это самый удобный и выгодный вариант. Она добавила, что готовые пакетные туры доступны из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Самары и Уфы.

«Наконец появились прямые рейсы до Сухума, но стоимость их выше по сравнению с ценой перелета в Сочи. В первом случае билет стоит от 27 тысяч рублей на одного человека туда и обратно. И регулярных рейсов пока очень мало. А перелет в Сочи в обе стороны для одного туриста обойдется в среднем в 19 тысяч рублей с багажом. На семью получается значительно выгоднее. Да и добираться из Сочи ближе — в Гагру, например, всего 64 километра, а от Сухума — 85», — отметила она.

Как добраться до Абхазии на поезде

Еще один популярный способ добраться до Абхазии — по железной дороге. Прямые поезда ходят из Москвы и Санкт-Петербурга. В первом случае дорога занимает полтора суток, во втором — два с половиной дня. Место в плацкарте стоит около 5,5 тысячи рублей, купе — в два раза дороже.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Поезда из Москвы ходят часто, практически каждый день. На данный момент места еще есть. Учитывая текущую ситуацию в Краснодарском крае, а именно в Анапе, можно предположить, что ближе к сезону Абхазия станет одним из самых популярных направлений. Поэтому рекомендую брать билеты за 90 дней, когда открывается продажа на сайте. Желательно делать это в 08:00, чтобы не было ажиотажа», — сказала Ансталь.

Кроме того, сначала можно доехать на поезде до Сочи, а оттуда добираться до абхазских пляжей. Время в пути до российского курорта — от суток до полутора. Стоимость билетов зависит от комфортности условий и вида состава. Цена начинается от пяти тысяч рублей.

С железнодорожного вокзала Сочи ходят «Ласточки» до Гагры. Билет стоит около 600 рублей, время в пути — примерно четыре часа. Этот способ помогает сэкономить время, поскольку сотрудники пограничной службы проверяют документы пассажиров прямо в дороге. Маршрут проходит вдоль побережья, и из окон открываются красивые виды.

Кроме того, в регионе курсирует необычный туристический поезд Туапсе — Сочи — Гагра. Он оформлен в стиле 1970–1980‑х. В вагоне-ресторане подают блюда, приготовленные по советским рецептам. Здесь также есть фотокупе, передвижная сувенирная лавка и обзорный вагон без стекол. Стоимость билетов начинается от тысячи рублей.

Кроме того, из Сочи до Абхазии можно доехать на автобусе. Есть как прямые маршруты (около 1,5 тысячи рублей), так и варианты с пересадкой после прохождения границы пешком.

Ансталь отметила, что с 30 апреля по 30 сентября туристы могут оформить «Единый билет», включающий в себя поезд до Адлера и автобус до абхазского курорта. Это, по словам тревел-блогера, очень выгодный вариант. К тому же, по ее словам, путешественнику не придется с сумками в руках искать на вокзале кассы, чтобы купить новые билеты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выгодно ли ехать в Абхазию на машине

Путешествие в Абхазию на автомобиле — отличный выбор для тех, кто ценит свободу передвижений. Из Москвы до Адлера путь пролегает по трассе М-4 «Дон» через Воронеж, Ростов-на-Дону, а также Краснодар. Расстояние — около 1,6 тысячи километров, время в пути — 18–20 часов без учета остановок. Далее — порядка 30 минут до контрольно-пропускного пункта «Псоу».

«Стоит учитывать, что по дороге придется оплачивать проезд по скоростной трассе и тратиться на бензин. Если все это учесть, то путь туда-обратно обойдется в среднем в 25 тысяч рублей. К тому же после Краснодара „М-4“ заканчивается, и дорога идет серпантином вдоль побережья Черного моря. Соответственно, скорость будет небольшой», — отметила Ансталь.

По ее словам, путешествие на машине подойдет тем, кто хочет посмотреть по пути другие города России. Туристы с детьми, подчеркнула она, чаще всего выбирают поезда, так как в вагоне можно пройтись, размяться и поспать. Ансталь отметила, что в высокий сезон — летом и в начале осени — на КПП «Псоу» могут быть длинные очереди. По этой причине лучше всего приезжать на границу рано утром или поздно вечером, чтобы минимизировать время ожидания.

В Абхазию можно отправиться на арендованном автомобиле. Но не все компании позволяют это сделать, поэтому необходимо уточнить условия при бронировании машины. Обычно требуется, чтобы водитель был старше 21 года. Нужно будет предъявить паспорт, права и внести залог от 10 до 30 тысяч рублей, который отдают при возврате автомобиля. Стоимость аренды машин экономкласса (например, Hyundai Solaris, Kia Rio) — от 1500 до 2500 рублей в сутки. Перед въездом в Абхазию придется оформить автостраховку, которая обойдется от 500 до 8500 рублей. Цена зависит от срока пребывания, а топливо оплачивается отдельно. Бензин в Абхазии сейчас стоит дороже, чем в России (62 рубля против 56).

Сколько будет стоить отпуск в Абхазии

Абхазия была и остается популярным направлением у российских туристов, имеющих небольшой бюджет, сообщила Подольская. По ее словам, отдых в этой стране обходится в разы дешевле, чем, например, в Турции, Египте или ОАЭ.

«Бюджетные туристы поедут в Абхазию в большом объеме на прямых бортах. Это действительно очень значимо. С запуском прямых рейсов до Сухума стоимость отдыха может вырасти, но не сильно», — сказала Подольская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ансталь отметила, что даже когда до абхазских курортов нужно было добираться через Сочи, это не сильно волновало российских туристов, поскольку граница находится близко. Единственное, что смущало путешественников, — очереди на КПП в летний сезон.

«Открытие воздушной гавани Сухума разгрузит аэропорт Сочи и, соответственно, саму границу с Абхазией. Таких очередей больше быть не должно», — отметила она.

Что касается стоимости отдыха, то она вряд ли сильно изменится после открытия сухумского аэропорта, предположила Ансталь. По ее словам, цены будут зависеть скорее от времени года. Ансталь подчеркнула, что традиционно июль и август считаются одними из самых дорогих месяцев не только в Абхазии, но и в целом по всем летним направлениям.

«Если рассматривать варианты с трехразовым питанием, то средняя стоимость на неделю на двоих человек с перелетом до Абхазии составляет порядка 70-75 тысяч рублей. Если мы будем рассматривать варианты в разгар сезона, то цена будет чуть выше, порядка 85 тысяч», — сказала Ансталь.

Она отметила, что в сентябре стоимость отдыха начнет снижаться, несмотря на то что в Абхазии в это время все еще длится бархатный сезон. По ее словам, семьи с детьми уезжают, так как начинается учебный год, и поток туристов уменьшается.

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