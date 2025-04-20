Дожди, снег, холод в Москве? Что будет после рекордной жары, прогнозы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рекордная пасхальная жара продержится в Москве всего несколько дней. Что будет потом, прогноз погоды в Москве, Санкт-Петербурге, сколько будет градусов на неделе?

Какая погода пришла в Москву на Пасху

Погода в Москве перекроет новый рекорд жары на Пасху 20 апреля, прогнозирует метеоролог Татьяна Позднякова.

«19 апреля в Москве на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса. А это значит, что перекрыт рекорд 1973 года. Это второй рекордно теплый день в столице в текущем месяце. И не последний! 20 апреля температура воздуха тоже прогнозируется рекордно высокой», — сообщила Позднякова.

Также очень теплой выдалась пасхальная ночь: в Москве на ВДНХ температура воздуха составила плюс 18,2 градуса. Позднякова предупреждает: погода настолько жаркая и сухая, что растет уровень пожарной опасности, в особенности на востоке Подмосковья.

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уверен, что 20 апреля в Москве вновь будет рекордно жарко.

«Облаков в небе будет немного, вновь обойдется без осадков, а температурные показатели ожидаются в зоне около рекордов: температура воздуха в Москве плюс 24–26 градусов, по области — плюс 22–27. Атмосферное давление около нормы. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 апреля составляет плюс 24,0 градуса и установлен три десятилетия назад», — указал Леус.

Прогноз погоды в Москве на следующую неделю, сколько будет градусов

Следующая неделя в Москве начнется так же жарко, уверен Леус. В понедельник без осадков и плюс 24–26 градусов. Под угрозой еще один рекорд 30-летней давности, отмечают синоптики.

Его коллега Евгений Тишковец предупредил, что погода начнет портиться уже в первой половине недели.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Со вторника погода начнет постепенно портиться, прошумят грозовые дожди, температура станет медленно понижаться. Во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до плюс 12–17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего плюс 7–12, по ночам с понижением до плюс 1–6, а на севере Подмосковья — местами до 0 градусов с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега», — прогнозирует Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, мощнейшие ливни обрушатся на столицу России в пятницу, 25 апреля. Дневные температуры упадут ниже плюс 10 градусов, ночные — до 0. Теплеть начнет только после 1 мая.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов признал, что 19 апреля температура воздуха в Северной столице достигла «вообще нереальных значений»; такого не бывало в апреле за всю историю наблюдений — плюс 26,7 градуса было в Петербурге в субботу.

Уже в воскресенье погода резко переменилась, ночью прошел холодный дождь, который может продолжиться на Пасху.

«Холодно и дождливо. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, по области местами с грозой. Температура воздуха плюс 9–11 градусов, в Ленинградской области плюс 7–12. Атмосферное давление ниже нормы. В понедельник небольшие дожди и плюс 9–11 градусов», — указывает Леус.

Foreca прогнозирует, что к пятнице, 25 апреля, температура может опуститься еще ниже: днем не теплее плюс 7–8 градусов, ночью до 0. Через неделю после рекордной жары в Петербурге ночью может выпасть снег. По данным Meteovesti, потепление начнется только после 1 мая.

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