Почему YouTube не работает 20 апреля: сбои, полная блокировка в России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе YouTube. Что известно о сбоях сегодня, 20 апреля 2025 года, возможна ли полная блокировка сервиса в России, почему площадка превратилась в «цифровой концлагерь»?

Что известно о сбоях в работе YouTube 20 апреля

YouTube начал нестабильно работать в России с начала августа 2024 года, проблема носит массовый характер. Пользователи сталкиваются с низкой скоростью загрузки видео, что делает просмотр роликов практически невозможным. Замедление наблюдается на компьютерах, смартфонах и телевизорах, в домашних и мобильных сетях.

С начала 20 апреля на проблемы с YouTube пожаловались 80 раз, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». В предыдущий день этот показатель составил 232. Больше всего жалоб поступает из Москвы — 31%. На Санкт-Петербург приходится 10% обращений, Московскую область — 8%, Челябинскую область — 6%, Ростовскую, Новосибирскую, Свердловскую области, Башкирию — по 4%.

Жалобы фиксируются и на сайте Downdetector.su. За последний час о сбоях YouTube там сообщили 51 раз, за сутки — 905. Больше всего сообщений уходят в категорию «сбой сайта» (82%), однако пользователи говорят и о сбоях мобильного приложения (8%), общем сбое (6%) и сбое сервиса (2%).

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Почему YouTube не работает 20 апреля

Российская сторона объясняет замедление YouTube техническими сбоями, вызванными деградацией серверов Google.

«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — объяснял глава РКН Андрей Липов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов также указывал на технические неполадки.

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация: где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — говорил он.

В компании Google, которая владеет YouTube, в свою очередь утверждали, что осведомлены о проблемах российских пользователей. Там добавили, что не предпринимали действий по снижению трафика площадки в РФ.

Почему YouTube превратился в «цифровой концлагерь»

Из площадки для воплощения творческих замыслов YouTube превратился в «цифровой концлагерь», где алгоритм решает, что смотреть, а блогеры вынуждены под него подстраиваться, заявил зампредседателя Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов.

Это приводит к однообразию контента на платформе, так как все делают однотипные видео — ведь только так можно пробиться в рекомендации, объяснил Сабитов.

«Авторы устают, выгорают, но не могут остановиться, иначе их видео просто потеряются в общем потоке. А ведь смысл видеохостинга в другом — дать каждому шанс найти свою аудиторию и предложить что-то действительно уникальное», — добавил он.

По его мнению, творчество должно быть осмысленным и конструктивным, однако YouTube стал «фабрикой пустоты» и «вредного контента». Там ценятся только цифры, а не качество или идеи, подчеркнул Сабитов.

Возможна ли полная блокировка YouTube в России

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что у российских властей нет планов по блокировке или отключению YouTube. Однако он не исключил, что позиция правительства может поменяться на фоне многочисленных нарушений, которые допускает площадка, в том числе распространяет запрещенный контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов.

«Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее платформа находится под пристальным вниманием, и ее работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится», — пояснил Немкин.

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