ВСУ обстреляли окрестности Часова Яра из РСЗО и минометов

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ВС Украины

Украинские военные в утренние часы 20 апреля открыли массированный огонь по окрестностям Часова Яра с применением реактивных систем залпового огня и минометов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Нарушения пасхального перемирия зафиксировали с помощью разведывательных беспилотников.

По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные, — отметил источник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский согласился на пасхальное перемирие только под давлением западных партнеров, первоначально отвергнув инициативу России. При этом парламентарий подчеркнул, что российские войска строго соблюдают режим прекращения огня и в то же время готовы к возможным провокациям со стороны ВСУ. Журавлев также назвал решение Путина своевременным и отметил его гуманитарный характер.

До этого военкор Евгений Поддубный сообщил о попытке ВСУ нарушить пасхальное перемирие, направив в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его данным, атака была отражена с потерями среди наемников. Официального подтверждения от Минобороны России не поступало.