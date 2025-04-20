Названа причина внезапного согласия Зеленского на пасхальное перемирие Депутат Журавлев: Зеленский согласился на пасхальное перемирие из-за Запада

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на пасхальное перемирие, предложенное российским лидером Владимиром Путиным, из-за давления Запада, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что ни одно из российских подразделений не ведет огонь, но РФ готова к всевозможным провокациям.

Показательно, что Зеленский поначалу категорически предложение отверг, сославшись на какие-то неведомые летающие прямо над ним дроны, и лишь спустя несколько часов, видимо, после окрика с Запада, нехотя согласился, но с кучей условий. Мы выполняем приказ верховного, и огонь сейчас ни одно из российских подразделений не ведет. Но, естественно, учитывая то, с кем приходится иметь дело, готовы к всевозможным провокациям со стороны врага, — пояснил Журавлев.

По словам депутата, на Пасху прекращать боевые действия «сам Бог велел». Парламентарий отметил, что инициатива главы государства вполне своевременна.

На Пасху прекращать боевые действия, что называется, сам Бог велел, поэтому инициатива верховного главнокомандующего вполне своевременна. Тем самым мы показываем всем, кто в этом конфликте людоед, а кто действительно стремится к миру, — добавил парламентарий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.