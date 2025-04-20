Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 апреля

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ВС Украины

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 апреля

Киев нарушает перемирие, а украинские военные продолжают наносить удары по мирным городам региона, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, атаки зафиксированы в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань и Каховка.

«В пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил он.

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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В Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1965 года рождения. В Никитовском районе Горловки после сброса взрывчатого устройства с беспилотника пострадал мужчина 1969 года рождения.

Со стороны ВСУ совершена одна вооруженная атака. Применялся ударный БПЛА, уточнил Пушилин.

В Беловском районе Курской области мужчина наступил на мину «Лепесток», сообщил временно исполняющий обязанности главы области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате взрыва 49-летний житель получил ранение и травматическую ампутацию правой стопы.

«На данный момент он находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время пострадавшего госпитализируют в Курскую областную больницу», — уточнил он.

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 10 ударов по российским объектам энергетики, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает подобные атаки в одностороннем порядке, нарушая договоренности о прекращении ударов.

«За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

ВСУ с помощью беспилотника атаковали движущийся автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате чего пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой, ожогами лица и кисти доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения он будет переведен в областную клиническую больницу», — написал он.

Вооруженные силы Украины атаковали энергообъекты на территории 18 российских регионов во время действия моратория, пишет ТАСС. По данным агентства, наиболее часто ВСУ нарушали запрет на удары в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Со стороны украинской армии атакам подвергались также Воронежская, Запорожская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области, Крым, а также ЛНР, ДНР и Кубань. За последние сутки противник обстрелял объекты в Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Журналисты обратили внимание, что ВСУ наносили удары с помощью БПЛА и FPV-дронов. Также противник задействовал артиллерию, включая РСЗО HIMARS.

Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области, заявил Гладков в Telegram-канале. По его словам, в городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его детонации загорелась кровля хозпостройки — бойцы самообороны ликвидировали возгорание.

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