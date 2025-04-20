Российский беспилотник вскрыл нарушение пасхального перемирия ВСУ Российский беспилотник вскрыл нарушение пасхального перемирия ВСУ под Белгородом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Утром в воскресенье, 20 апреля, штурмовые группы ВСУ пытались пересечь границу с Россией в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, о нарушении пасхального перемирия стало известно благодаря российскому разведывательному дрону. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Отмечается, что прорыв заметили на направлении Поповки Краснояружского района. Авторы публикации также предложили создать санитарную зону в приграничных районах.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указания прекратить огонь. При этом российский лидер не исключил, что противник будет осуществлять провокации.

Между тем телеканал CNN сообщал, что предложение о пасхальном перемирии может повысить лояльность президента США Дональда Трампа. Журналисты считают, что Путин пытается реабилитировать международный имидж Москвы.

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 апреля нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.