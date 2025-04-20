В США указали на важный нюанс в предложении Путина о пасхальном перемирии CNN: Путин послал Трампу пасхальный сигнал без шансов на игнорирование

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, предложив пасхальное перемирие, хочет добиться благосклонности от главы США Дональда Трампа, передает CNN. Таким образом российский лидер пытается реабилитировать международный имидж Москвы, отмечается в материале.

В администрации Трампа этот жест Путина, вероятнее всего, расценят как попытку Москвы продемонстрировать добрую волю, считают аналитики. По их мнению, пасхальное перемирие станет редким свидетельством того, что стороны все же способны приостановить насилие — пусть даже ненадолго.

Но гораздо вероятнее, что они будут использовать нарушения и путаницу, чтобы показать, что их оппоненту нельзя доверять, — сказано в материале.

Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указания прекратить огонь.

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 апреля нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.