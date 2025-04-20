Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки дрона на село Нечаевка Гладков: двое детей и женщина пострадали при атаке дрона ВСУ в Нечаевке

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника населенный пункт Нечаевка, расположенный в Белгородской области, ранив двоих детей и женщину, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им уже оказывается вся необходимая помощь.

В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь, — рассказал глава Белгородской области.

Также Гладков рассказал, что суммарно за прошедшие сутки армия Украины выпустила по территории субъекта 79 дронов. Наибольшая концентрация атак ВСУ наблюдалась в Шебекинском муниципальном округе. Там российским бойцам удалось ликвидировать 20 из 25 украинских БПЛА. Итогом нападения противника стало разрушение двух сараев на частном участке и повреждение одного гражданского автомобиля.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского БПЛА на гражданский автомобиль в Беловском районе региона. Известно, что результатом налета беспилотника стала гибель местной жительницы села Илек. Также пострадали два человека.