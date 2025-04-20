Почти 80 дронов ВСУ атаковали российский регион ВСУ выпустили 79 дронов по Белгородской области за сутки

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ВС РФ в зоне СВО

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 79 беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, большая часть атак пришлась на Шебекинский муниципальный округ.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены, — написал глава региона.

По его словам, в городе Шебекино поврежден автомобиль, а также сгорели два сарая на территории частного дома. В селе Новая Таволжанка повреждения получили навес и три легковых автомобиля, в Графовке — частный дом и три машины, в Белянке — два автомобиля, частный дом и сарай.

Кроме того, Гладков рассказал, что ВСУ атаковали Белгородский район, Валуйский муниципальный округ, Волоконовский район, Грайворонский муниципальный округ, Краснояружский и Ракитянский районы. По словам губернатора, там также повреждены дома и машины.

Ранее военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что тактика украинских войск в ходе атак на Белгородскую область уже вырисовалась. По его словам, ВСУ переходят на данном участке к активной обороне.