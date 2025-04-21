Ситуация в Курской области ночью 21 апреля: удары по войскам, потери

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ВС Украины

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 21 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 21 апреля

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь в Курской области до начала действия пасхального перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечалось, что в военной операции были задействованы бойцы группировки войск «Север».

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили личный состав и военную технику ВСУ в Сумской области, удары наносились по населенным пунктам Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка. Отмечалось, что российские военные для поражения неприятеля применяли артиллерию, беспилотники и боевую авиацию.

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Потери Вооруженных сил Украины составили до 155 военных на Курском направлении до начала действия пасхального перемирия, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня „Ураган“ и станция радиоэлектронной борьбы», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75 тысяч военнослужащих.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

ВС РФ завершают зачистку территории Горнальского монастыря в Курской области, сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным начальник Генштаба Валерий Герасимов. Войскам удалось выбить противника с 99,5% территорий курского приграничья.

«Основная часть территории [Курской] области, где было вторжение [Вооруженных сил Украины], сейчас освобождена. Это 1260 километров квадратных, 99,5%. <…> В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — приводит пресс-служба Кремля слова Герасимова.

С вечера 19 апреля на Украине ни разу не прозвучала воздушная тревога, сообщает издание «Страна.ua». По данным СМИ, в пасхальную ночь не было зафиксировано ни одного удара с воздуха. Кроме того, мониторинговые каналы ВСУ, в отличие от всех предыдущих ночей, не информировали о пусках беспилотников или ракет.

«Telegram-канал Воздушных сил Украины примерно с 22:00 мск [19 апреля] перестал сообщать о воздушных тревогах», — подчеркнул собеседник издания.

На разбитых позициях ВСУ в населенном пункте Гуево остается большое число трупов украинских военных, рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» с позывным Лавина. Тела бойцов ВСУ все еще лежат и в окрестностях села.

«Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, который пытался убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта. Это юго-западная, получается, часть Гуево, дорога Гуево — Горналь», — рассказал военный.

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