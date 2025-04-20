Конгрессмен из США отправил Путину послание на снаряде ВСУ: что он написал?

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Член Конгресса США Брайан Фитцпатрик приехал на Украину и «совершил акт военной агрессии» против России. Какое послание Фитцпатрик отправил президенту России Владимиру Путину на снаряде ВСУ, как на его действия отреагировали в Соединенных Штатах?

Что написал конгрессмен из США на снаряде ВСУ, где это было

Конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик подписал артиллерийский снаряд ВСУ, который затем был выпущен по позициям ВС РФ. По его словам, это было «возле границы с Россией».

«Сегодня для меня было большой честью доставить очень „личное“ послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы от лица [моих избирателей]. Единственная подробность, которой я могу поделиться, что „послание было доставлено по адресу“», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

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Послание, которое Фитцпатрик написал на снаряде, было кратким:

«Адрес: Путину. От кого: PA-1 (первый избирательный округ Пенсильвании, то есть от избирателей Фитцпатрика. — NEWS.ru) #мирчерезсилу», — написал американец.

В X Фитцпатрик также рассказал о встрече с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, с которым они обсудили укрепление сотрудничества Киева и Вашингтона и продвижение в США законодательных инициатив в поддержку Украины.

Действия конгрессмена вызвали негативную оценку в России.

«Ничего необычного. Просто действующий американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик — не какой-то там ветеран с ПТСР или уехавший наемник, а официальный представитель законодательной власти США — приехал к самой границе России, чтобы пострелять по российским военным», — констатирует Telegram-канал «Военная хроника».

Некоторые подписчики в X резко раскритиковали действия Фитцпатрика

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press Брайан Фитцпатрик

«Совершить прямой акт военной агрессии, развлекаясь как турист в зоне боевых действий, — это самое тупое, что может сделать конгрессмен как представитель американского народа. Поистине, до такого еще додуматься надо», — отметил Shoe.

«А на основании каких полномочий вы, член правительства США, осуществляете военную агрессию против страны с крупнейшим ядерным арсеналом в мире?» — задал вопрос в комментариях профессор психологии Джеффри Миллер.

В комментариях призвали спикера конгресса США Майка Джонсона отреагировать на скандальное поведение Фитцпатрика.

«Так называемый конгрессмен пытается втянуть США в войну, которая нам не нужна и которой мы не хотим. Его следует изгнать из конгресса. Людей изгоняли за куда меньшие проступки, чем военная агрессия, на которую он не имеет права. Совсем рехнулся», — заявила женщина по имени Джейн.

В комментариях отметили также, что Акт Логана, принятый еще на заре американской истории в 1799 году, определяет как тяжкое преступление попытку гражданина США вовлечь свою страну в конфликт с другим государством или вести переговоры вместо американских властей.

Москва пока не реагировала на действия Фитцпатрика, однако американские пользователи предполагают, что Россия может отомстить ему как минимум в частном порядке.

Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/Global Look Press Брайан Фитцпатрик

Кто такой Брайан Фитцпатрик, чем он известен, как поддерживает Киев

Брайан Кевин Фитцпатрик — бывший агент ФБР, который в 2016 году избрался в конгресс США от самого богатого 1-го избирательного округа Пенсильвании. Он является постоянным членом комитета по разведке.

Он республиканец, однако в соцсетях его причисляют к RINO («республиканцы только по названию») из-за постоянной поддержки законодательных инициатив другой партии. Так, в 2021 году Фитцпатрик занял первое место в списке наиболее «двухпартийных» конгрессменов: он в 70% случаев поддерживал позицию экс-президента Джо Байдена по различным вопросам, от помощи Украины до ЛГБТ-браков (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Помощь Фитцпатрика как республиканца позволила в марте 2024 года оперативно принять крупномасштабный пакет военной помощи, подготовленный администрацией Байдена, в том числе $47,7 млн для Украины.

NPR отмечает, что Брайан Фитцпатрик тесно связан с «послемайданной» Украиной: прежде чем избираться в Конгресс, он в 2015 году поехал в Киев, чтобы «помочь там с коррупцией».

«В общем, я протянул им руку помощи и помог создать то, что стало известно как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)», — рассказывал Фитцпатрик в 2019 году.

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