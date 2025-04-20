«Послание Путину»: конгрессмен-нахал опубликовал видео со снарядом ВСУ Конгрессмен Фитцпатрик подписал снаряд ВСУ перед атакой на Россию

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Брайан Фитцпатрик

Конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик подписал артиллерийский снаряд ВСУ в расположении войск возле границы с Россией. В соцсети Х он заявил, что «послание» адресовано президенту РФ Владимиру Путину. По словам политика, оно «было доставлено точно в цель».

Для меня было большой честью доставить очень «личное» послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы, — написал он.

Фитцпатрик также сообщил, что встретился с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком для продвижения законодательных инициатив в поддержку Украины. Политики также обсудили укрепление сотрудничества Киева и Вашингтона.

Ранее в СМИ сообщили, что президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Луис Инасиу Лула да Силва относятся к Путину с благоговением и глубоким уважением. Отмечается, что в отношении главы Украины Владимира Зеленского главы государств испытывают диаметрально противоположные чувства.

Китайские журналисты тем временем восхитились тем, как Путин нашел действенный способ наказать Канаду за санкции. Аналитики напомнили, что Россия успешно вытесняет западных конкурентов из области сельского хозяйства. В Китае отметили, что аграрная продукция стала самым главным инструментом в геополитической игре, а Канада получила наибольший удар в этой сфере.